Гігантський льодовик на межі колапсу: сотні міст можуть опинитися під водою

Західноантарктичний льодовиковий щит / © Getty Images

Один з найбільших у світі Західноантарктичний льодовиковий щит перебуває на межі «катастрофічного колапсу». Його танення матиме руйнівні наслідки та спричинить підвищення рівня моря на понад три метри, що поставить під загрозу прибережні міста.

Про це пише Daily Mail.

Австралійські вчені зазначають, що Західноантарктичний льодовиковий щит — це один з найбільших льодових масивів на Землі, який займає площу приблизно 760000 квадратних миль.

Дослідники наголошують, що рівень вуглекислого газу (CO2) у світі продовжує зростати, через що льодовиковий щит послаблюється і створюється ризик його повного руйнування.

Якщо найгірші прогнози вчених справдяться, льодовиковий щит обвалиться і рівень моря підніметься на понад три метри, тоді сотні прибережних міст можуть опинитися під водою.

Йдеться про: Велику Британію (постраждають люди, які живуть на східному узбережжі Англії та деякі райони Лондона), значну частину Нідерландів, історичну Венецію, кілька міст і селищ у південних штатах США.

«Швидкі зміни вже були виявлені на льоду, в океанах та екосистемах Антарктиди, і вони погіршуватимуться з кожною часткою градуса глобального потепління», — заявив провідний автор досліджень доктор Нерілі Абрам.

Дослідження вчених показує, що колапс одного з найбільших льодовиків призведе до «катастрофічних наслідків для майбутніх поколінь».

Дослідники сподіваються, що результати дослідження підкреслять необхідність обмеження викидів CO2 та стримування глобального потепління.

Доктор Абрам наголошує, що єдиний спосіб уникнути подальших різких змін — це скоротити викиди парникових газів, щоб утримати глобальне потепління якомога ближчим до 1,5 градусів Цельсія.

Він зазначає, що ця ситуація вимагає від урядів, бізнесу та суспільства негайних заходів і врахування тривожних змін під час майбутнього планування.

