Гігантський павук ховається в глибинах шахт: вчені знайшли новий рід у Мексиці

Європейський печерний павук. Фото: Federico.Crovetto/Shutterstock.com

У південній Нижній Каліфорнії, Мексика, науковці зробили несподіване відкриття — новий вид і навіть рід павуків-шахтарів. Перші сліди істоти виявили кілька років тому, коли у тріщинах покинутої шахти знайшли екзоскелет незвично великих розмірів.

Про це повідомило видання IFLScience.

Як пояснив ентомолог Музею природної історії Сан-Дієго Джим Берріан, саме ця оболонка стала підказкою для подальших пошуків. За характерним малюнком очей дослідники визначили, що павук належить до сімейства Ctenidae, яке в цьому регіоні зустрічається дуже рідко. Подальше дослідження показало, що знайдений екземпляр не лише новий вид, а й новий рід, який отримав назву Califorctenus cacachilensis — мандрівний павук Сьєрра-Какачілас.

Цей павук є родичем отруйного бразильського мандрівного павука Phoneutria fera. Під час польових робіт один із представників виду вкусив дослідника, проте серйозних наслідків не зафіксували. Вчені ще не дослідили токсичність його отрути, але припускають, що вона не становить значної небезпеки для людини.

Розмір павука вражає: тіло сягає близько 2,5 сантиметра, а довжина лап — до 10 сантиметрів. У розпластаному вигляді його габарити можна порівняти з котлетою для бургера. Така будова робить створення павутини непрактичним — павук пересувається стінами шахт і активно полює на здобич. Його отрута достатньо сильна, щоб убити невеликих тварин, наприклад щурів.

Відкриття цього виду стало несподіванкою для науковців, адже шахта, де його знайшли, колись використовувалася людьми. Це означає, що шахтарі могли працювати поруч із невідомими на той час гігантськими павуками. Дослідники зазначають, що у світі все ще залишаються від двох до п’яти мільйонів видів комах і павуків, які чекають на своє відкриття.

