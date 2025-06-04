Гігантський "рот" на Сонці вражає розмірами та активністю: чи є загроза для Землі

Сонце / © NASA

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На поверхні Сонця зафіксували вражаючу корональну діру — вона має форму гігантського рота з «очима» та шириною приблизно у п’ять Юпітерів. Ця діра викидає потік сонячного вітру прямо в наш бік.

Про це повідомило видання Science Alert.

Хоча здається, ніби Сонце «відкрило рота» від шоку, насправді це лише зона, де магнітне поле світила «розривається», випускаючи частинки в космос. В ультрафіолетовому діапазоні структура виглядає ще дивніше: два «ока» (кожне розміром з Юпітер) в північній півкулі та масивний «рот» на півдні.

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Викиди з цих зон можуть спричиняти геомагнітні бурі, але нинішня активність ймовірно спричинить лише слабке посилення сонячного вітру через південне розташування діри.

Зараз Сонце перебуває у фазі активності, коли спалахи і корональні викиди частинок трапляються часто. Планета нещодавно пережила сильну бурю G4 із яскравими полярними сяйвами. Майбутні викиди можуть бути не менш інтенсивними, тож варто бути готовими до нових сюрпризів.

Сонце / © NASA

Нагадаємо, вчені створили експериментальний білок на основі вірусу герпесу мавп, який посилює дію Т-клітин у боротьбі з раком.