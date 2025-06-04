- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 1 хв
Гігантський "рот" на Сонці вражає розмірами та активністю: чи є загроза для Землі
Діра на Сонці шириною з п’ять Юпітерів викидає потужний сонячний вітер у напрямку Землі.
На поверхні Сонця зафіксували вражаючу корональну діру — вона має форму гігантського рота з «очима» та шириною приблизно у п’ять Юпітерів. Ця діра викидає потік сонячного вітру прямо в наш бік.
Про це повідомило видання Science Alert.
Хоча здається, ніби Сонце «відкрило рота» від шоку, насправді це лише зона, де магнітне поле світила «розривається», випускаючи частинки в космос. В ультрафіолетовому діапазоні структура виглядає ще дивніше: два «ока» (кожне розміром з Юпітер) в північній півкулі та масивний «рот» на півдні.
Викиди з цих зон можуть спричиняти геомагнітні бурі, але нинішня активність ймовірно спричинить лише слабке посилення сонячного вітру через південне розташування діри.
Зараз Сонце перебуває у фазі активності, коли спалахи і корональні викиди частинок трапляються часто. Планета нещодавно пережила сильну бурю G4 із яскравими полярними сяйвами. Майбутні викиди можуть бути не менш інтенсивними, тож варто бути готовими до нових сюрпризів.
Нагадаємо, вчені створили експериментальний білок на основі вірусу герпесу мавп, який посилює дію Т-клітин у боротьбі з раком.