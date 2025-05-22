У джунглях знайшли гігантського щура розміром із кота — він залишався невідомим 30 років

Вчений виявив величезний вид щура. / © Daily Mail

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Чеський біолог Франтішек Веймелка під час експедиції до Папуа-Нової Гвінеї вперше зафіксував на фото й відео рідкісний вид гігантського субальпійського шерстистого щура (Mallomys istapantap). Цей гризун, довжина якого разом із хвостом становить близько 85 см, живе на схилах гори Вільгельм і є втричі більшим за звичайного сірого щура.

Про це пише Daily Mail.

Донині про існування цього виду було відомо лише за кількома музейними зразками. Його востаннє бачили понад 30 років тому, але донині жодного разу не вдавалося зафіксувати у дикій природі. Завдяки камерам-пасткам дослідник отримав зображення й відео тварини, що бігала нічним лісом у пошуках їжі.

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“Дивно, що така вражаюча тварина залишається майже невідомою науці. Скільки ще ми не знаємо про біорізноманіття тропічних гір?” — зауважив Веймелка.

Під час шестимісячної експедиції дослідник співпрацював із місцевими племенами, які допомагали шукати тварину у важкодоступних лісах на висоті близько 3700 метрів. Щур, за його словами, веде нічний спосіб життя, вдень ховається у норах або на деревах і харчується рослинною їжею.

Веймелка також зібрав унікальні дані про харчові звички, пересування, поведінку та паразитів цього виду. Його результати опубліковані в журналі Mammalia.

За відсутності хижаків та конкуренції, шерстисті щури Нової Гвінеї за п’ять мільйонів років еволюціонували у великих, потужних гризунів. Хоча цей вид вражає своїми розмірами, найбільшим щуром у світі залишається гамбійський сумчастий щур, який може сягати 90 см завдовжки.

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Сама поява гігантських гризунів — результат унікальної екосистеми тропічних гір, які поки ще залишаються маловивченими. Веймелка наголошує: знання про таких рідкісних тварин необхідні не лише для науки, а й для збереження їх середовища існування.