Гігантський астероїд може врізатися в Місяць вже 2032 року: як це вплине на Землю

Астероїд / © NASA

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У 2032 році Землі може загрожувати космічна небезпека — астероїд 2024 YR4, діаметром 60 метрів, має 4,3% ймовірності зіткнутися з Місяцем. У разі удару викинеться до 100 мільйонів кілограмів місячних уламків, частина з яких може бути притягнута до Землі.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Раніше астероїд викликав занепокоєння через ризик прямого удару по Землі. Тоді ймовірність оцінювали у 3,1% — найвищу з коли-небудь зафіксованих для об’єкта такого розміру. Але подальші спостереження виключили зіткнення з нашою планетою.

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Однак нове дослідження, що поки не пройшло рецензування, вперше аналізує можливі наслідки удару по Місяцю. За результатами симуляцій, у разі зіткнення буде вивільнено енергію, порівнянну з великою ядерною детонацією, а в космос вирвуться до 100 мільйонів кілограмів уламків.

Якщо удар припаде на бік Місяця, звернений до Землі (ймовірність — близько 50%), до 10% уламків можуть бути притягнуті земною гравітацією. Це становить ризик для супутників — особливо з огляду на те, що їхня кількість до 2032 року зросте.

«Камінь розміром у сантиметр, що рухається зі швидкістю десятки тисяч метрів за секунду, дуже схожий на кулю», — пояснює Вігерт. Він попереджає, що потік метеорів у дні після зіткнення може перевищити звичайний рівень у понад тисячу разів.

Земна атмосфера, як очікується, захистить поверхню від дрібних уламків, але супутники, які обертаються на орбіті, будуть під загрозою.

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Натомість для наземних спостерігачів зіткнення обіцяє стати видовищем — метеоритний потік освітлюватиме нічне небо. Проте остаточні висновки щодо траєкторії астероїда очікуються не раніше 2028 року.

Якщо загроза стане реальною, Вігерт не виключає запуск місії планетарної оборони. Однак, якщо 2024 YR4 летітиме надто близько до Землі, спроба втручання може бути ризикованою.

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