Hillel IT School запустила унікальний освітній проєкт і почала знімати з цього реаліті-шоу

Hillel IT School забезпечує учасників необхідними ресурсами для роботи та підтримкою експертів з ІТ-компаній. Окрім практичного досвіду та реалізації проєкту команда отримає грант на навчання 140 000 грн. Але за умови, якщо вона реалізує цей проєкт у зазначений термін, підкреслюють організатори. Більш того можна буде спостерігати за тим, як учасники створюють та розробляють проєкт від ідеї до презентації робочої версії. Про це розповідатимуть у дайджестах в соцмережах бренду.

“Мати перевагу на ринку праці — ось про що переймається студент, — акцентує Вадим Друмов, СЕО Hillel IT School. — І в Hillel Reality Program ми пропонуємо учасникам максимально прокачати навички та свої скіли. І зробити це на конкретній практиці в справжньому проєкті, який вони будуть вести з нуля. Все для того, щоб наші студенти отримали All-inclusive для своєї реалізації. Переконаний, що цим і повинні забезпечувати освітні центри”.

Серед 200 претендентів та декількох десятків ідей було відібрано 14 учасників і 1 проєкт для роботи. До команди увійшли розробники, тестувальники, дизайнери, проджект-менеджери та бізнес-аналітики. Реалізовувати проєкт їм будуть допомагати експерти з ІТ-компаній.

“Hillel Reality Program — це перш за все, не гурток за інтересами. Тут мова про максимальну реальність, де учасники пройдуть повноцінний курс за всіма правилами роботи у команді: з розписаними посадовими ролями, своєю залученностю, зоною відповідальністю. Де будуть чіткі етапи проєкту, терміни тощо”, — підкреслила Ліана Солкарян, головна ідейниця освітнього проєкту.

Працюватимуть учасники над вебзастосунком. Мета — забезпечити українців легким та ефективним доступом до найбільш важливої інформації для їхньої адаптації у новій країні або новому місті.

“Я завжди хотів доєднатися до створення реального та важливо соціального проєкту. І тут з’явилась така можливість — створити інтегровану інформаційну систему, де користувачі зможуть швидко знаходити відповіді на проблемні питання або ділитись своїм досвідом, — підкреслив один з учасників Олег Задніпровський з Харкова. Свого часу він пройшов у школі декілька курсів, в тому числі за допомогою програми IT Generation. В Hillel Reality Program працюватиме Python-розробником.

В Hillel Reality Program школа інвестуватиме понад 350 тис грн. Термін реалізації проєкту — 3 місяці. Якщо команда представить проєкт за цей час, то отримає грант на навчання у 140 тис грн. Також існує умова, що якщо за відповідною рейтинговою системою учасник буде займати останнє місце, то він покине проєкт, а його місце займе кандидат з резервної групи. Про те, як команда створює та розробляє цей вебзастосунок розповідають у відеосеріях Дайджеста на ютуб-каналі компанії.