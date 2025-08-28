"Гіперхижак": вчені відкрили новий вид, який харчувався динозаврами 70 млн років тому

Kostensuchus atrox досягав довжини 3 метрів і ваги до 250 кілограмів. Джерело: Габріель Діас Янтен | CC-BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0/

На півдні Патагонії в Аргентині виявили надзвичайно добре збережені скам’янілості, які розкрили новий вид великого родича крокодила. Цей хижак колись бродив прісноводними заплавами регіону.

Скам’янілий скелет, що включає череп, щелепи та численні кістки тіла, був знайдений за 20 миль на південний захід від аргентинського міста Ель-Калафате у формації Чоррільйо. Це багате на скам’янілості місце, що датується Маастрихтським віком, незадовго до масового вимирання, яке поклало край епосі динозаврів.

За оцінками, K. atrox досягав 3,5 метра в довжину і важив до 250 кілограмів, що робило його хижаком вражальної статури. Тварина мала широкі щелепи та гострі зуби, здатні впоратися з великою здобиччю. Дослідники вважають, що це був «гіперхижак» — тварина, чий раціон більш ніж на 70% складався з м’яса — що полював на динозаврів середнього розміру.

«Це перша скам’янілість крокодилоподібного з формації Чоррільйо та один з найбільш цілісних пейрозавридів, коли-небудь знайдених», — заявив провідний автор дослідження Фернандо Новас з Аргентинського музею природничих наук.

Відкриття також надає нові підказки про стародавні патагонські середовища, які були теплими та сезонно вологими, домом для динозаврів, черепах, жаб та ссавців.

«Наше дослідження показує, що цей вид був другим за величиною хижаком у формації Чоррільйо», — каже Новас, який вважає, що K. atrox був одним з найдомінуючих хижаків у цьому районі.

Назва Kostensuchus atrox включає як місцеві, так і культурні посилання: «Kosten» походить від слова «Теуельче», що означає «лютий патагонський вітер», тоді як «Souchos» — це єгипетський крокодилоголовий бог. Латинське «atrox» означає «суворий» або «лютий».

Нагадаємо, у Монголії знайшли новий вид динозавра, схожий на хижу «індичку» з надмасивними кігтями. Цей хижак жив у давніх пустелях Монголії 75 мільйонів років тому.