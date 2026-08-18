Гієни пішли "шляхом мавп": вчені знайшли дивовижну схожість

Гієни / © pixabay.com

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Плямисті гієни та мавпи Старого Світу, попри величезну еволюційну дистанцію між ними, незалежно розвинули напрочуд схожі соціальні здібності. Гієни здатні впізнавати окремих членів групи, розуміти ієрархію, відстежувати родинні зв’язки та оцінювати співвідношення союзників і суперників.

Про це йдеться в матеріалі Space Daily.

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До такого висновку вчені дійшли після десятиліть польових спостережень, поведінкових експериментів та досліджень будови мозку тварин.

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Еволюційні лінії хижаків і приматів розійшлися приблизно 90–100 мільйонів років тому, тому подібні здібності навряд чи могли бути успадковані від спільного предка. Науковці розглядають це як приклад конвергентної еволюції — коли різні види незалежно розвивають схожі риси через подібні умови життя.

Гієни живуть у складних «політичних» суспільствах

Плямисті гієни можуть формувати клани чисельністю до приблизно 90 особин. Водночас вони не постійно перебувають разом: великі групи регулярно розпадаються на менші та знову об’єднуються, тому соціальне оточення однієї тварини може змінюватися кілька разів на день.

У кланах існує чітка ієрархія. Самки зазвичай залишаються у групі, де народилися, тоді як самці залишають її після дорослішання. Доступ до їжі залежить не лише від фізичної сили, а й від рангу та підтримки інших членів клану.

Такі суспільства за складністю нагадують групи мавп Старого Світу — зокрема бабуїнів, макак і верветок. В обох випадках важливими є родинні зв’язки, коаліції, конкуренція, співпраця та місце кожної особини в ієрархії.

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Що показало дослідження мозку

2011 року дослідники порівняли всі чотири сучасні види родини гієнових: плямистих, бурих і смугастих гієн, а також земляних вовків.

Їхній спосіб життя суттєво відрізняється. Земляні вовки переважно живуть поодинці, смугасті гієни — самостійно або невеликими групами, бурі утворюють невеликі клани, тоді як плямисті гієни живуть у найбільших і найскладніших спільнотах.

За допомогою комп’ютерної томографії науковці створили тривимірні моделі внутрішньої частини черепів, щоб оцінити приблизний об’єм і форму мозку.

Саме у плямистих гієн мозок виявився найбільшим відносно розмірів тіла серед представників родини. Крім того, у них була відносно більшою передня частина мозку, значна частина якої складається з лобної кори, пов’язаної, зокрема, з плануванням поведінки та складною соціальною взаємодією.

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Водночас дослідники наголошують: це не означає, що мозок гієни працює так само, як мозок примата. Йдеться про те, що в межах родини гієнових саме вид із найскладнішим соціальним життям має найбільш розвинені відповідні ділянки мозку.

Гієни запам’ятовують стосунки інших

Поведінкові експерименти також показали, що гієни здатні розрізняти окремих тварин за голосом і запахом, визначати родичів, стать, репродуктивний стан та належність до певного клану.

Молоді гієни також засвоюють складну систему соціального рангу. Донька зазвичай займає позицію трохи нижче за матір, а молодші сестри часто отримують вищий статус, ніж старші. Матері та союзники підтримують дитинчат у конфліктах, допомагаючи їм закріпити своє місце в ієрархії.

Подібні механізми материнської підтримки та успадкування статусу спостерігаються і в деяких мавп Старого Світу.

Більше того, дорослі гієни, схоже, розуміють стосунки між іншими членами клану. Під час сутичок вони частіше стають на бік особини з вищим рангом, навіть якщо вона не починала конфлікт або в цей момент програє.

Після бійок агресія також може переноситися на родичів суперника, що свідчить: тварини пам’ятають не лише окремих членів клану, а й соціальні та родинні зв’язки між ними.

Науковці вважають, що подібність між гієнами та приматами може показувати, наскільки сильно складне соціальне життя здатне впливати на розвиток інтелекту, навіть у дуже далеких одна від одної еволюційних групах.

До слова, у бразильських лісах за допомогою дронів вперше зафіксували рідкісну мавпу тіті з ознаками альбінізму: повністю білою шерстю та червоними очима. Це лише третій підтверджений випадок альбінізму серед приматів у країні і перший для родини сакієвих.

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