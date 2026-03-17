Глобальна посуха виявилася міфом: вчені розкрили таємницю загибелі цивілізації мая

Вчені виявили справжні причини загибелі цивілізації мая

Реклама

Протягом багатьох десятиліть науковці вважали, що головним винуватцем раптового демографічного та політичного краху цивілізації мая між 750 і 900 роками нашої ери був клімат. Тривалі та суворі посухи здавалися ідеальним і логічним поясненням того, чому квітучі міста Центральної Америки раптом спорожніли. Проте нове масштабне дослідження канадських вчених перевертає цю теорію з ніг на голову.

Як пише видання SciTechDaily, результати аналізу донних відкладень, що охоплюють період у 3300 років, вказують на зовсім інші причини занепаду стародавньої імперії.

Кліматична загадка та таємниці на дні озера

Бенджамін Гвіннет, професор географії з Монреальського університету, провів ґрунтовні польові дослідження на місці археологічної пам’ятки Іцан у сучасній Гватемалі. Його команда проаналізувала зразки донних відкладень з розташованого неподалік озера Лагуна-Іцан, щоб детально відтворити екологічні умови та хронологію людської діяльності в цьому регіоні.

Реклама

Результати виявилися абсолютно несподіваними. Дослідники не знайшли жодних явних доказів посухи в місцевому кліматичному літописі. Населення Іцана стрімко скорочувалося в той самий час, що й в інших частинах Гватемали та Мексики, але, на відміну від них, місцевий клімат залишався стабільним і вологим завдяки атмосферним течіям з Карибського моря.

Щоб розгадати цю головоломку, вчені вивчили три типи хімічних маркерів, які тисячоліттями зберігалися в озерній багнюці:

Поліциклічні ароматичні вуглеводні: показали інтенсивність пожеж від підсічно-вогневого землеробства.

Сполуки листового воску: надали інформацію про типи рослинності та рівень опадів.

Фекальні станоли: допомогли точно оцінити щільність населення в різні епохи.

Еволюція землеробства: від попелу до міських садів

Ці індикатори дозволили буквально «прочитати» історію розвитку суспільства мая. Дані показали, що перші постійні поселення з’явилися тут 3200 років тому. У докласичний період (3500–2000 років тому) мая активно використовували вогонь, випалюючи ліси для створення родючих полів на попелі.

Але в класичний період (1600–1000 років тому) відбулася разюча зміна. Популяція різко зросла, проте сліди масштабних пожеж практично зникли. Професор Гвіннет пояснює це тим, що більшість придатних земель вже була розчищена, що змусило мая змінити стратегію. Вони перейшли до інтенсивного землеробства: створювали спеціальні гряди та борозни для запобігання ерозії ґрунту, впроваджували складні садові техніки. Вогонь перестав бути основою їхнього виживання. Це свідчить про високий рівень урбанізації та глибоку адаптацію до навколишнього середовища.

Реклама

Ефект доміно та смертельна взаємозалежність

Але чому ж тоді ця високорозвинена спільнота, яка мала надійні дощі та чудові умови для життя, раптово зникла? У період між 1140 і 1000 роками тому маркери населення демонструють катастрофічне падіння, сільське господарство зупиняється, а місто стає назавжди покинутим.

На думку вчених, відповідь криється у складних зв’язках між містами мая. Вони не існували ізольовано, а формували величезну і тісну мережу торговельних відносин, політичних союзів та економічної залежності.

«Коли центральні низовини охопила посуха, це могло спровокувати каскадну серію криз: війни між містами за ресурси, крах королівських династій, масові міграції, руйнування торгових шляхів тощо», — пояснює дослідник.

Отже, Іцан занепав не через власний клімат, а через вразливість самої системи. Катастрофа в одному регіоні миттєво поширилася всією мережею, спровокувавши глобальний економічний та соціальний хаос. Вчені переконані: крах цивілізації мая був не просто наслідком рівномірної кліматичної катастрофи, а складним явищем, де екологія, політика та економіка сплелися воєдино. І це, за словами дослідників, є надзвичайно потужним уроком для нашого сучасного, не менш глобалізованого і взаємозалежного світу.

Реклама

