Глобальне потепління зробить людей біднішими: нові шокувальні прогнози

Як кліматичні зміни вплинуть на економіку / © ТСН.ua

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Нові дослідження показують, що наслідки глобального потепління для економіки можуть бути набагато серйознішими, ніж вважалося раніше. За їхніми розрахунками, підвищення температури на 4°C зробить пересічну людину в чотири рази біднішою.

Про це повідомило видання The Guardian.

Раніше використовувані моделі інтегрованої оцінки (IAM) не враховували важливі кліматичні фактори, такі як міграція, підвищення рівня моря, вплив на здоров’я людей та геополітичні ризики. Через це наслідки глобального потепління могли здаватися менш значними, ніж є насправді.

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Австралійські науковці оновили економічні моделі, додавши до них кліматичні прогнози. З’ясувалося, що при потеплінні на 4°C фінансове становище середньої людини може погіршитися на 40%. Навіть при підвищенні температури на 2°C світовий ВВП на душу населення скоротиться на 16%, що значно перевищує попередні оцінки.

Як зазначає доктор Тімоті Ніл, попередні моделі недооцінювали наслідки кліматичних змін, що могло призвести до неправдивого уявлення про їх помірний вплив. Зміни клімату можуть спровокувати каскадні збої у ланцюгах постачання, які негативно вплинуть на економіку кожної країни.

Співавтор дослідження, Ендрі Пітман, наголошує на терміновій необхідності перегляду економічних моделей, щоб країни могли краще підготуватися до наслідків глобального потепління та скоротити викиди парникових газів.

Нагадаємо, раніше дослідники попередили про катастрофічні наслідки для людей, якщо Земля нагріється на 7°C.