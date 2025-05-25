Гоацин — "смердючий птах" із кігтями на крилах, який збиває вчених з пантелику

Гоацин / © Getty Images

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Гоацин — один із найзагадковіших птахів планети. Він поєднує в собі доісторичні риси, як-от кігті на крилах у дитинчат, з винятково незвичним способом травлення, який перетворює його на єдиного у світі “смердючого птаха”. І донині вчені не можуть точно визначити, до якої групи пернатих він належить.

Про це розповідає Live Science.

Гоацин мешкає в амазонських джунглях. Його легко впізнати за синьою шкірою на обличчі, червоними очима, високим гребенем і великим віялоподібним хвостом. Але найвідоміша риса — сильний, різкий запах, який нагадує гній або перегнилі рослини. Причина — його унікальна система травлення, подібна до коров’ячої: він ферментує листя в роздутому зобі за допомогою бактерій. Унаслідок цього виділяються гази, які птах вивергає через відрижку.

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Через таку будову кишечника гоацини погано літають, але неприємний запах діє як природний захист — хижаки оминають птаха стороною.

Не менш незвичні й дитинчата гоацина — у них є справжні кігті на крилах, за допомогою яких вони можуть лазити по деревах до того, як навчаться літати. Це нагадує доісторичних птахів типу археоптерикса, однак деякі вчені вважають, що ця риса виникла вдруге — як пристосування до життя в кронах.

Гоацини. / © Live Science

Хоча попередні дослідження припускали, що гоацин є останнім представником давньої еволюційної лінії, робота вчених 2024 року, яка включала аналіз геномів понад 360 видів птахів, так і не змогла чітко вписати його в генеалогічне дерево. Через це гоацина віднесли до умовної категорії “еволюційних сиріт” — разом з журавлями та кулями.

Цей незвичайний птах — не лише біологічна загадка, а й символ Гайани, де його називають “фазан канже”.

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Нагадаємо, у джунглях Папуа-Нової Гвінеї знайшли гігантського щура розміром із кота. Цей вид залишався невідомим 30 років.