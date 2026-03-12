Гокінг передбачив катастрофи, які можуть знищити людство: подробиці

Стівен Гокінг / © Associated Press

Видатний фізик-теоретик Стівен Гокінг перед смертю залишив серію застережень щодо майбутнього цивілізації. На думку вченого, зосередженість людства на одній планеті робить наш вид вразливим до глобальних катастроф — від штучних пандемій до космічних загроз. Гокінг вважав, що для виживання ми маємо не лише усвідомити ці ризики, а й розпочати активну колонізацію космосу.

Кліматична точка неповернення та загроза ШІ

Однією з головних небезпек фізик називав незворотне глобальне потепління. Він попереджав, що Земля може повторити долю Венери з екстремальними температурами та кислотними дощами, якщо людство не змінить підхід до екології.

Паралельно з цим Гокінг вбачав загрозу в розвитку штучного інтелекту (ШІ). На його думку, небезпека полягає не у «повстанні машин», а в невідповідності цілей. Надрозумний ШІ може випадково знищити людство просто тому, що наші інтереси заважатимуть реалізації його масштабних обчислювальних проєктів.

Генетичний розкол та біотероризм

Вчений прогнозував, що розвиток технологій редагування геному призведе до появи касти «надлюдей». Заможні верстви населення зможуть модифікувати власний інтелект та інстинкти. Це спричинить глибокий соціальний конфлікт і витіснення звичайних людей на узбіччя еволюції. Крім того, ці ж технології створюють ризик появи модифікованих вірусів, здатних спричинити смертоносні пандемії.

Небезпечні контакти та необхідність космічної експансії

Ще одним ризиком Гокінг вважав спроби вийти на зв’язок з інопланетянами. Він закликав не надсилати сигнали у глибокий космос, оскільки високорозвинені цивілізації можуть сприйняти нас як низькоцінний ресурс.

«Цивілізація, яка читає одне з наших повідомлень, може бути на мільярди років попереду нас… Вони можуть не вважати нас ціннішими, ніж ми бачимо бактерії», — наголошував фізик.

Головним висновком усіх застережень науковця була потреба в колонізації інших планет. Гокінг прогнозував, що екологічна катастрофа або війна можуть знищити життя на Землі в найближчі тисячу років. На його переконання, людство має близько століття, щоб здійснити технологічний ривок і заснувати поселення за межами рідної планети, давши Землі шанс на відновлення.

