Голодування проти ШІ: чому американець понад два тижні відмовляється від їжі

Американець Гвідо Райхштадтер вже понад два тижні відмовляється від їжі, протестуючи проти розробки загального штучного інтелекту (AGI). Він проводить акцію біля штаб-квартири стартапу Anthropic у Сан-Франциско, вимагаючи від компаній зупинити «гонку до надрозумних систем», що, на його думку, становить серйозну загрозу для майбутнього людства.

The Verge

Чому Райхштадтер вважає розробку ШІ «божевіллям»

Райхштадтер називає розробку AGI «божевіллям і надзвичайним ризиком», адже компанії прагнуть створити надрозумні системи без достатніх гарантій безпеки. Він посилається на інтерв’ю керівника Anthropic Даріо Амодея, який визнав, що ймовірність катастрофічних наслідків від таких технологій може сягати 10-25%. За словами активіста, це підтверджує безвідповідальність галузі.

«Я намагаюся виконати свій обов’язок як громадянин, який дбає про життя та майбутнє своїх співвітчизників», — сказав Райхштадтер, зазначивши, що він є батьком двох дітей.

Світова хвиля протесту

Акція Гвідо Райхштадтера надихнула інших. У Лондоні двоє людей розпочали голодування біля офісу Google DeepMind, а в Індії до протесту приєднався ще один активіст. Один із лондонських протестувальників, Майкл Трацці, звернувся до керівництва Google DeepMind із закликом публічно погодитися на зупинку розробки передових моделей ШІ, якщо інші гравці ринку зроблять те саме.

Попри те, що Райхштадтер і Трацці поки не отримали особистих відповідей від керівників Anthropic чи DeepMind, вони переконані, що їхні дії допоможуть привернути увагу до ризиків, які несе безконтрольна гонка в сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше доктор Джеффрі Гінтон, якого називають «хрещеним батьком» штучного інтелекту, назвав єдиний спосіб врятувати людство від потенційного знищення. За його словами, могутніший та розумніший ШІ повинен мати вбудовані «материнські інстинкти».