Головні астрономічні події грудня: коли «ловити» зорепад Гемініди, міжзоряну комету та Супермісяць

Метеорний потік Гемініди

Грудень — це час контрастів. З одного боку, на нас чекають найдовші та найтемніші ночі року, а з іншого — саме ця темрява відкриває завісу над найяскравішими скарбами Всесвіту. Зимове небо 2025 року підготувало грандіозну програму: від «танцю» планет-гігантів до феєричного метеорного дощу. Щоб ви не пропустили найцікавіше, ТСН.ua підготував детальний путівник головними астрономічними подіями місяця.

Прощання з міжзоряною мандрівницею

Перше, на що варто звернути увагу вже на початку місяця — це комета 3I/ATLAS. Хоча астрономи прогнозують її максимальне зближення із Землею аж 19 грудня, чекати цієї дати не варто. Парадокс у тому, що комета стрімко віддаляється від Сонця, а отже — втрачає свою яскравість.

Вже зараз відстань до неї величезна — понад 340 мільйонів кілометрів. Тому, якщо у вас є бінокль або невеликий телескоп, спробуйте «вполювати» цю гостю у перші дні грудня. Пізніше вона стане надто тьмяною для аматорських спостережень.

Супермісяць та парад планет

Вже 5 грудня небо освітить повний Місяць, який завершить цьогорічну серію супермісяців. У цю ніч наш супутник виглядатиме дещо більшим та яскравішим, ніж зазвичай, створюючи ідеальну атмосферу для зимових прогулянок, але, на жаль, «засвічуючи» тьмяні зорі.

Але це не завадить спостерігати за планетами:

Сатурн зараз показує рідкісний фокус: його знамениті кільця розвернуті до Землі ребром і виглядають у телескоп як тоненька смужка, що перетинає диск планети. Шукайте його вечорами у сузір’ї Водолія.

Юпітер — справжній король грудня. Він наближається до свого протистояння, тому виглядає дуже великим і яскравим. У телескоп можна легко розгледіти смуги на його поверхні.

Меркурій готує сюрприз для «жайворонків». 7 грудня настане найкращий час для його спостереження. Ця прудка планета відійде від Сонця на максимальну відстань, і її можна буде побачити на світанку, низько над горизонтом на сході.

А от Венера та Марс у грудні беруть «відпустку» і ховаються у променях Сонця, тож побачити їх не вдасться.

Головне шоу місяця: метеорний потік Гемініди

Якщо ви любите загадувати бажання на падаючу зірку, то ніч з 13 на 14 грудня — ваш зоряний час. Саме тоді досягне піка метеорний потік Гемініди.

Це один із найпотужніших та найкрасивіших «зорепадів» року. Астрономи прогнозують до 150 метеорів на годину! Особливістю Гемінід є те, що їхні метеори не надто швидкі (близько 35 км/с), часто мають жовтуватий відтінок і можуть спалахувати дуже яскраво (так звані боліди).

Чому цього року пощастило?

Минулого року Гемініди співпали з повним Місяцем, який своїм світлом затьмарив усе видовище. Цього ж року умови ідеальні: Місяць буде у фазі останньої чверті і зійде лише після 3-ї години ночі. Тобто у вас буде вся перша половина ночі, щоб насолодитися темним небом, розкресленим вогняними слідами.

Як спостерігати:

Дивитися треба в ніч проти 14 грудня. Найактивніша фаза — від 02:00 до 04:00.

Радіант (точка вильоту метеорів) розташований у сузір’ї Близнят, але дивитися краще не прямо на нього, а трохи вбік — так сліди будуть довшими.

Ніяких телескопів не потрібно — тільки очі, теплий одяг, термос із чаєм і, бажано, шезлонг, щоб зручно лежати.

Цікавий факт: батьком цього потоку є не комета, як зазвичай, а дивний астероїд Фаетон, який залишає за собою шлейф пилу.

Зимове сонцестояння: поворот на весну

21 грудня о 17:04 за київським часом настане момент зимового сонцестояння. Це астрономічний початок зими.

У цей день Сонце підніметься над горизонтом найнижче за весь рік. На нас чекає найкоротший день (у Києві він триватиме трохи більше 8 годин) і найдовша ніч. Але є і хороша новина: саме після цієї дати світловий день почне поступово, хвилина за хвилиною, збільшуватися. Темрява почне відступати та наближати нас до весни.

Час для телескопів

Кінець місяця, особливо 20 грудня, коли на небі буде молодик (новий Місяць), стане ідеальним часом для спостереження об’єктів далекого космосу. Без місячного засвічення небо стає оксамитово-чорним.

Це найкраща нагода знайти на небі знамениту Туманність Оріона. Навіть у бінокль вона виглядає як туманна хмарка, а в телескоп розкриває свою складну структуру — це «пологовий будинок» для нових зірок. Також високо в небі сяятимуть зоряні скупчення Плеяди (Сім сестер) у сузір’ї Тельця, які схожі на розсип діамантів.

Тож, навіть якщо погода на землі буде похмурою, пам’ятайте: над хмарами відбувається справжня космічна магія. Варто лише дочекатися ясного вікна і підняти голову вгору.

Календар подій коротко:

5 грудня — Супермісяць (повня).

7 грудня — найкраща ранкова видимість Меркурія.

14 грудня — пік метеорного потоку Гемініди (до 150 «зірок» на годину).

19 грудня — мінімальна відстань до комети 3I/ATLAS (потрібен телескоп).

20 грудня — Молодик (найкращий час для спостереження зірок).

21 грудня — Зимове сонцестояння (найдовша ніч року).

Нагадаємо, астрономи оголосили про важливий рубіж — кількість відомих навколоземних астероїдів офіційно сягнула 40 тисяч. До цього переліку входять об’єкти від кількаметрових уламків до багатокілометрових тіл, що рухаються орбітами, здатними зближуватися із Землею.