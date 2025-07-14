Головний біль як спадок: вчені виявили зв’язок між мігренню та генами неандертальців

Вчені виявили зв’язок між мігренню та генами неандертальців / © Associated Press

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У сучасному світі безліч чинників, від шуму до надмірного використання смартфонів, можуть викликати головний біль. Однак, за словами вчених, для деяких людей джерело пульсуючого болю в голові може бути набагато давнішим. Нове дослідження припускає, що гени неандертальців можуть підвищувати схильність до певних дефектів мозку, відомих як мальформації Кіарі, що вражають приблизно одну зі 100 осіб. Ці дефекти виникають, коли нижня частина мозку занадто глибоко опускається в спинний мозок.

Про це пише Daily Mail.

У легких випадках мальформації Кіарі можуть спричиняти головний біль та біль у шиї, тоді як значніші вади розвитку здатні призводити до серйозніших захворювань. Раніше вчені вже висували гіпотезу, що такі дефекти могли виникнути внаслідок схрещування Homo sapiens з іншими видами людини. Оскільки стародавні гомініни мали черепи різної форми, гени, що забезпечували здоровий розвиток їхнього виду, могли викликати вади розвитку у сучасних людей.

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У статті, опублікованій у журналі «Еволюція, медицина та громадське здоров’я», дослідники конкретно вказали на неандертальські гени як на можливе джерело найлегшої форми мальформації Кіарі, відомої як CM-I. Щоб підтвердити цю теорію, вчені порівняли 3D-моделі 103 сучасних людських черепів (як з мальформаціями Кіарі, так і без них) з вісьмома скам’янілостями стародавніх гомінінів, включно з Homo erectus, Homo Heidelbergensis та Homo neanderthalensis.

Дослідження показало, що сучасні люди з мальформацією CM-I мали характерні відмінності у формі мозку, особливо в ділянках з’єднання зі хребтом. Примітно, що схожа форма черепа була виявлена лише у неандертальців, тоді як черепи Homo erectus та Homo Heidelbergensis були ближчими до людських без цієї вади.

Провідний дослідник, доктор Кімберлі Пломп, зазначила: «Це означає, що риси форми дійсно є унікальними для неандертальців та людей з Кіарі, а не просто частиною нашої спільної лінії».

Хоча дослідження не включало генетичний аналіз, воно показує, що певні форми людських черепів, ймовірно, зумовлені неандертальськими генами, можуть призводити до мальформацій Кіарі. Це не означає, що всі неандертальці страждали від постійного головного болю, але схрещування з Homo sapiens могло створити подібну проблему для деяких неандертальців.

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Доктор Пломп пояснює: «Наше дослідження показує, що вада розвитку може виникнути через те, що форма нашого мозку не відповідає формі черепа неандертальця».

Вчені вважають, що Homo sapiens та неандертальці мали два основні періоди схрещування: перший близько 250 000 років тому в Леванті, що тривав майже 200 000 років. Нові дані свідчать, що схрещування відбувалося набагато частіше, ніж вважалося раніше. Сьогодні до 45% повного геному неандертальця збереглося в сучасній людській популяції, причому розподіл цих генів залежить від географії.

Це дозволяє перевірити теорію: очікується, що рівень мальформацій Кіарі буде нижчим у регіонах з меншою кількістю ДНК неандертальців (наприклад, в Африці, де неандертальці ніколи не жили) порівняно зі Східною Азією, де деякі люди мають до 4% неандертальських генів.

Зрештою, дослідники сподіваються, що ці висновки допоможуть у розробці методів діагностики та лікування мальформацій Кіарі, а можливо, і запобігання їх виникненню.

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Нагадаємо, нове дослідження проливає світло на загадковий череп, знайдений 1929 року в ізраїльській печері Схул. Раніше вважалося, що ці останки належали раннім Homo sapiens, проте тепер вчені припускають, що це може бути «напівлюдина, наполовину неандертальська дівчинка». Ця трирічна дитина померла приблизно 140000 років тому наприкінці середнього плейстоцену.