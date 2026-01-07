Головний кандидат на життя розчаровує: що не так з океаном супутника Юпітера

Європа

Новий аналіз даних про Європу — один із найбільших супутників Юпітера — свідчить, що океан під її крижаною корою може бути набагато менш активним, ніж вважалося. Дослідники припускають: на дні цього океану не вистачає енергії для геологічних процесів, що можуть підтримувати життя.

Про це повідомило видання Iflscience.

Європа давно вважається перспективним місцем для пошуку позаземних організмів. Під шаром льоду завтовшки приблизно 15–25 км, за оцінками вчених, розташований океан глибиною до 150 км — більший за земний за обсягом. На дні цього океану мала б лежати кам’яниста мантія, що оточує металеве ядро супутника.

Раніше дослідники допускали можливість існування підводних вулканів чи гідротермальних джерел — подібних до тих, що можуть бути на Енцеладі або активно вивергаються на Іо. Однак нова робота показує протилежне: морське дно Європи, ймовірно, майже не має енергетичних джерел.

«Якби ми могли дослідити цей океан за допомогою підводного човна з дистанційним керуванням, ми прогнозуємо, що не побачили б жодних нових тріщин, активних вулканів чи шлейфів гарячої води на морському дні», — зазначив автор дослідження Пол Бірн, доцент Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. За його словами, геологічна активність на дні океану виглядає мінімальною.

Гравітаційні взаємодії між супутниками Юпітера та самим газовим гігантом створюють припливне нагрівання, яке частково не дає Європі замерзнути повністю. Та, за підрахунками науковців, сучасного припливного розігріву недостатньо для формування динамічної геології на дні океану.

«Здається, що енергії просто не вистачає для підтримки життя, принаймні сьогодні», — зазначив Брін.

Більш точні відповіді можуть дати нові дослідження. NASA готує місію Europa Clipper, яка вивчатиме крижаний супутник зблизька, а ESA вже працює над місією Juice — вона має дослідити Європу, Каллісто та Ганімед. У найближчі десятиліття вчені сподіваються остаточно з’ясувати, чи може цей далекий світ бути придатним для життя.

