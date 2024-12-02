Homo juluensis: вчені знайшли новий вид давньої людини віком понад 200000 років

Науковці заявили, що знайшли новий вид людини Homo juluensis на території сучасного Китаю.

Вважається, що вони мають схожість з уже відкритими, але загадковими денісовцями, особливо в щелепах і зубах, що наводить дослідників на думку, що вони можуть бути членами групи juluensis. Це відкриття було зроблено згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Nature, передає Daily Stаr.

Дослідники вважають, що колекція скам'янілостей допомагає їм краще зрозуміти палеоантропологію пізнього четвертинного періоду Східної Азії – епохи, в яку Homo juluensis міг блукати Землею. Вони сказали, що в цій галузі "відбуваються значні і важливі зміни, які вносять величезний внесок у те, як ми розглядаємо і вдосконалюємо ці еволюційні моделі".

Вважається, що Homo juluensis мандрували близько 300 000 років тому, виготовляли знаряддя праці з каменю і вистежували диких коней для полювання.

За словами професора Крістофера Бае з Гавайського університету Маноа, цей прорив, який допоможе краще зрозуміти складну історію еволюції в Азії, заклав основу для нового способу організації скам'янілостей.

Він пояснив: "Це дослідження прояснює скам'янілості гомінін, які, як правило, містять все, що не може бути легко віднесено до Homo erectus, Homo neanderthalensis або Homo sapiens. Хоча ми розпочали цей проєкт декілька років тому, ми не очікували, що зможемо запропонувати новий вид гомінін (предків людини), а потім організувати скам'янілості гомінін з Азії в різні групи. Зрештою, це має допомогти в науковій комунікації".

Нагадаємо, у Єгипті виявили кладовище відрубаних рук. Дослідники припускають, що моторошна знахідка може бути свідченням ритуалу.

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