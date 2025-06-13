Горнятко кави, випите мамою, може врятувати немовля: вчені висунули несподівану теорію

Немовля / © Pixabay

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Кофеїн може стати новим інструментом у профілактиці синдрому раптової дитячої смерті (СРДС). Виявилося, що ця речовина здатна впливати на періодичну гіпоксію — стан, при якому рівень кисню у немовляти тимчасово знижується нижче 80%.

Про це повідомило видання Earth.com.

Вчені з американського університету Rutgers запропонували новий підхід до зниження ризику синдрому раптової дитячої смерті (СРДС). Вони припускають, що звичайний кофеїн може відігравати захисну роль.

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СРДС залишається однією з головних причин смерті немовлят у віці від одного до дванадцяти місяців. Щороку у США від нього помирає понад 1500 дітей, і за останні 25 років цей показник практично не зменшився.

Науковці звернули увагу на те, що більшість факторів ризику СРДС пов’язані зі станом, коли в організмі дитини тимчасово падає рівень кисню — це називається періодична гіпоксія. Такі кисневі «провали» можуть порушити роботу ділянок мозку, які відповідають за дихання і пробудження.

У своєму огляді вчені нагадують, що кофеїн уже давно використовують у лікарнях для лікування апное у недоношених дітей — він допомагає їм дихати рівніше і легше прокидатися. А ще він впливає на систему серотоніну в мозку, яка також пов’язана з реакцією на нестачу кисню.

У дослідженнях на тваринах кофеїн зменшував ризик серйозних проблем із диханням після задухи. Крім того, він підтримував розвиток білої речовини в мозку — це важливо для здорового зростання дитини.

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Також науковці звертають увагу на те, що новонароджені переробляють кофеїн значно повільніше, ніж дорослі. Якщо у дорослої людини кофеїн зникає з організму за 4–6 годин, то у немовлят він може залишатися до 100 годин. Це означає, що кофеїн, отриманий дитиною ще до народження або з грудним молоком, може захищати її протягом перших тижнів життя.

За оцінками, близько 70% вагітних жінок вживають напої з кофеїном. Після народження частина цієї речовини передається дитині через грудне молоко. Зокрема, зазначено, що грудне молоко може бути додатковим джерелом кофеїну та частково захищати дитину у критичному віці — між 2 і 4 місяцями, коли найчастіше фіксується СРДС.

Близько 68–74% вагітних жінок у США споживають кофеїн. За результатами одного дослідження, його концентрація в грудному молоці сягає 80% від рівня у крові матері. У немовлят, матері яких щодня вживали 750 мг кофеїну, його сліди виявлялися ще через дев’ять днів після припинення споживання.

Водночас дослідники застерігають: їхня теорія не є закликом до зміни харчових звичок. Вони підкреслюють, що надмірне споживання кофеїну, особливо з різким припиненням, може мати зворотний ефект. Поступове зменшення дози вважається безпечнішим.

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Також автори дослідження застерігають: кофеїн — не заміна правильним і безпечним умовам сну немовляти. Дитина має спати на спині, на рівній твердій поверхні, без подушок та м’якої ковдри.

Зараз команда Rutgers планує провести нові дослідження: порівняти рівень кофеїну у немовлят, які померли від СРДС, із тими, хто помер з інших причин. Це може дати відповідь, чи справді кофеїн може захищати.

Як зазначила докторка Остфельд, інформаційні кампанії щодо безпечного сну вже дали позитивні результати, але цього недостатньо. Тому науковці шукають нові способи зменшити ризики для найменших.

Нагадаємо, нещодавно дослідники встановили, що кава позитивно впливає на роботу кишківника.

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Водночас вчені з Амстердама з’ясували — регулярне споживання кави знижує ризик старечої слабкості.