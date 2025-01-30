Ховали в сидячому положенні: археологи виявили дивні гробниці, яким понад 2,2 тис. років (фото)

Чому людей ховали саме так, дослідники поки не пояснили, проте виявили дещо приголомшливе.

У Франції археологи зробили видатне відкриття. Вони виявили стародавнє поховання 13 галлів, яких поховали сидячи. Їхні останки було ексгумовано.

Про це пише bfmtv.

Під час попередніх розкопок у 1990-х роках у самому центрі міста Діжон на вулиці Тюрго було виявлено артефакти, які датувалися кінцем галльського періоду та античної епохи. Але нові розкопки, які здійснили на тому самому місці в жовтні–грудні 2024 року, виявили 13 галлів, похованих у круглих ямах у сидячому положенні.

Дивне поховання у Франції / Фото: bfmtv

Зазначимо, що ці люди жили на території сучасної Франції понад дві тисячі років тому.

"Їхня спина спиралася на східну стінку ями, а їхні погляди були спрямовані на захід. Їхні руки лежали вздовж тіла, а кисті були розташовані біля таза або стегнових кісток. Ноги у них дуже зігнуті, часто асиметрично", – кажуть дослідники.

Фото: bfmtv

Цей тип поховань характерний для періоду протоісторії – проміжного періоду між доісторією та історією, але вони рідкісні.

"Безперечно, ми натрапили на осіб особливого соціального статусу", – зізнався керівник розкопок Ерве Лаганьє.

За його словами, це велике відкриття, оскільки у Франції та Швейцарії було знайдено лише близько п’ятдесяти людей, похованих таким чином.

Попри відстань між місцями поховання, вчені зазначили подібність характеру поховання: йдеться про дорослих людей чоловічої статі.

Точно відомо, що ці могили розташовані поблизу місць проживання аристократів або навіть святилищ чи місць поклоніння, і далі від некрополів. Однаковість позицій (орієнтація та ретельне розташування тіла) нагадує кам’яні або металеві фігури згорблених чи навіть схрещених персонажів цього періоду.

Нагадаємо, раніше йшлося про таємницю зниклої колонії Роанок. Дослідники врешті дізналися, що приховувала карта 400-річної давнини.