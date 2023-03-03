Ховається на глибині від людей: біля берегів Антарктиди зафільмували 10-метрову медузу (відео)

Поки невідомо, чому медузи перебували на відносному мілководді.

В Антарктиді підводним апаратам вдалося зафіксувати трьох гігантських медуз-фантомів Stygiomedusa gigantea. Науковці підрахували, що довжина однієї з них — щонайменше 10 метрів.

Про це пише Live Science.

Гігантські медузи зазвичай плавають на глибині понад тисячу метрів, тому люди не бачать. Але цього разу таких медуз помітили на глибині 80, 87 і 280 метрів.

Дослідник Даніель Мур вважає, що медузи можуть підніматися ближче до поверхні океану, щоб позбутися паразитів за допомогою ультрафіолетового випромінювання. За іншою версією — істот просто несе течія.

Гігантська фантомна медуза — один з найбільших глибоководних безхребетних хижаків. Вона живе на глибині до 6500 метрів і рідко показується людям. S. gigantea помічали у найглибших частинах світового океану, крім Арктики. Її складно спостерігати. Харчується планктоном та дрібною рибою.

Вперше медузу Stygiomedusa gigantea виявили 1910 року, і відтоді її вдалося побачити лише 126 разів. І це попри їхній великий розмір та великий ареал. Наприклад, фахівці з Океанаріуму затоки Монтерей за кілька тисяч занурень зустрічали представників цього виду лише дев’ять разів.

Раніше стало відомо, що у Танзанії відкрили новий вид жаб-стрибунів. Вони мають незвичайне забарвлення, не вміють квакати та взаємодіють за допомогою дотиків.

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