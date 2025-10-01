Гравітаційна аномалія довжиною 7000 км: NASA виявило "геомагнітний поштовх" в Атлантиці

У магнітному полі Землі стався гігантський «поштовх»

За допомогою супутникових даних NASA та Німецького аерокосмічного центру (DLR) дослідники виявили велику гравітаційну аномалію в Атлантичному океані. Ця дивна зміна гравітації збіглася в часі з різким і швидким зсувом геомагнітного поля планети, відомим як «геомагнітний поштовх» (geomagnetic jerk).

Про це пише IFLScience з посиланням на результати досліджень, проведених командою під керівництвом геофізика Шарлотти Гогн Гурантон із Паризького університету Сіте у Франції.

Збіг у часі: гравітація і магнетизм

Гравітаційні аномалії — це місця, де виміряна сила тяжіння відрізняється від очікуваної, ґрунтуючись на відомому розподілі маси під поверхнею. Для їх виявлення використовують супутники GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), які вимірюють відстань між собою, фіксуючи, як зміни маси внизу прискорюють або уповільнюють їх.

Досліджуючи дані GRACE, команда виявила велику аномалію над східною частиною Атлантичного океану, яка існувала приблизно з 2006 по 2008 рік. Ця аномалія, що простягалася на 7000 кілометрів, характеризувалася різким градієнтом гравітації: область сильної гравітації знаходилася поряд з областю слабкої.

Аномалія збіглася в часі з глобальним «геомагнітним поштовхом» 2007 року. «Геомагнітні поштовхи» — це ніби раптова і несподівана «гикавка» в дуже повільному процесі постійної зміни магнітного поля Землі. Такі поштовки виникають у зовнішньому ядрі Землі і періодично фіксуються обсерваторіями по всьому світу.

Таємниця в глибині мантії

Спочатку вчені намагалися пояснити аномалію зрушеннями поверхневих вод, але цей підхід не дав результату. Зрештою, команда дійшла висновку, що причина, ймовірно, знаходиться значно глибше — на межі ядра та мантії (CMB).

«Аналізуючи часові ряди градієнтів гравітації, отриманих GRACE, ми виявили аномальний великомасштабний сигнал градієнта гравітації у східній частині Атлантичного океану… який не може бути повністю пояснений ні джерелами поверхневих вод, ні потоками рідини в ядрі,» — йдеться у статті команди.

Вчені припустили, що аномалія сталася через фазовий перехід мінералу бриджманіту (найпоширенішого мінералу на Землі) у пост-перовскіт. Це сталося на великій глибині, де величезний тиск і тепло спричинили зміну кристалічної структури та густини мінералу.

«Ми припускаємо, що швидкі перерозподіли мас на великих глибинах можуть бути результатом тимчасових змін глибини фазового переходу перовскіту в пост-перовскіт… Це дозволяє нам припустити, що принаймні частина цього сигналу може відображати швидкі перерозподіли мас глибоко в мантії,» — пояснює дослідницька група.

Саме цей швидкий перерозподіл маси у мантії, на думку команди, міг спричинити «геомагнітний поштовх», зафіксований обсерваторіями у всьому світі. Вчені планують далі вивчати, як саме такі зміни топографії межі «ядро-мантія» можуть впливати на динаміку потоків у ядрі та на магнітне поле Землі.

Вплив «геомагнітного поштовху»: чи відчули його люди?

«Геомагнітні поштовхи» — це явище, яке відбувається глибоко в ядрі Землі і, по суті, є технічним терміном для різкого прискорення чи уповільнення зсуву магнітного поля нашої планети.

Попри драматичну назву, це явище не відчувається людиною або тваринами безпосередньо, оскільки воно не спричиняє видимих або відчутних фізичних коливань на поверхні, як, наприклад, землетрус. Наразі наука не має доказів того, що такі швидкі зміни магнітного поля можуть мати прямі наслідки для здоров’я людей, клімату або поведінки тварин.

Наслідки для технологій та навігації

Основний вплив геомагнітних змін відчувають технології та системи, що залежать від магнітного поля. Хоча сам поштовх 2007 року не мав руйнівних наслідків, він ускладнив роботу навігаційних систем.

Будь-яка зміна магнітного поля вимагає коригування глобальних навігаційних моделей, які використовуються літаками, суднами та навіть сучасними смартфонами. Вчені постійно вносять поправки у Всесвітню магнітну модель (WMM), щоб забезпечити точність компасів та GPS-систем, які залежать від коректних даних про магнітне поле Землі.

