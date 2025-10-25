Гренландія наближається до Америки: дослідники приголомшили швидкістю, з якою рухається острів

Гренландія / © Associated Press

Науковці з’ясували, що Гренландія дрейфує на північний захід, тобто в напрямку Північної Америки, зі швидкістю близько двох сантиметрів на рік.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного DTU Space на основі даних із 58 GNSS-станцій, розташованих на всій території найбільшого в світі острова.

Група науковців, яку очолив Даньял Лонгфор Берг, зафіксувала як вертикальне підняття земної кори, так і її горизонтальний зсув.

Підняття відбувається через поступове зменшення кількості льоду, який тисячоліттями стискав земну поверхню.

Йдеться не лише про сучасне таненням льодовиків, викликане глобальним потеплінням, але й про наслідки останнього льодовикового періоду, який завершився близько 20 тисяч років тому — земна кора досі реагує на втрату давнього льоду.

В результаті деякі ділянки острова розширюються, а інші — стискаються, що призводить до складної картини змін: Гренландія рухається, змінює форму і розміри.

Дослідники наголошують, що ці зміни не тимчасові — температура на планеті продовжує зростати, тож танення льодовиків лише прискорюватиметься, а разом із ним — і геологічні процеси.

Розуміння цих змін має велике значення для точності геодезичних вимірювань та картографії. Якщо не враховувати рух острова, це може призвести до помилок у прогнозах, особливо для прибережних регіонів, які найбільше страждають від підвищення рівня світового океану.

