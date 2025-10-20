Гробниця Тутанхамона на межі руйнування - що її "з'їдає"

Вважається, що фараон помер у віці 19 рокі / © Associated Press

Гробниця фараона Тутанхамона в Луксорі відкрита 1922 року археологом Говардом Картером, перебуває у найгіршому стані від моменту свого виявлення. Науковці вважають, що вирішальним моментом стала повінь 1994 року, яка затопила Долину царів.

Про це пише видання Independent.

За даними вчених, на стелях з’являються тріщини, гірські породи розшаровуються від вологості, а фарби на стінах тьмяніють через грибки, повідомляє.

Професор Саїд Хемеда з Каїрського університету зазначає, що найбільшу загрозу становить тріщина, яка проходить через стелю похоронної камери й вхід до неї. Саме через неї дощова вода просочується всередину, підвищуючи рівень вологості й посилюючи тиск на слабку породу.

«Гори навколо Луксора вкриті тріщинами не лише в долині, але й у районі Дейр-ель-Бахрі, де розташований похоронний храм цариці Хатшепсут. Ці тріщини створюють ризик відриву великих кам’яних мас та їх обвалу на сусідні гробниці», — пояснив дослідник Хаваш.

