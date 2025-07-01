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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Група крові може впливати на ризик раннього інсульту — нові дані дослідження

Власники групи крові A мають дещо підвищений ризик інсульту до 60 років. Причина — у генетичних механізмах згортання крові.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Група крові може впливати на ризик раннього інсульту

Група крові може впливати на ризик раннього інсульту. / © Сергій Риженко

Люди з певною групою крові можуть мати вищий ризик інсульту в молодому віці — до 60 років.

Про це свідчать результати масштабного генетичного аналізу, опубліковані в журналі Neurology.

Дослідження, опубліковане 2022 року, виявило зв’язок між групою крові A1 та підвищеним ризиком раннього інсульту. Аналіз охопив дані з 48 генетичних досліджень, у яких взяли участь близько 17 000 пацієнтів з інсультом і 600 000 осіб без інсульту, віком від 18 до 59 років.

Зокрема, у носіїв генетичної підгрупи A1 ризик інсульту до 60 років був на 16% вищим, ніж у людей з іншими групами крові. Водночас у людей із групою O1 ризик, навпаки, був нижчим на 12%.

Причина — ймовірно, у згортанні крові

Дослідники вважають, що цей зв’язок може бути пов’язаний із механізмами згортання крові. Серед факторів — робота тромбоцитів, стан судинної стінки, а також циркуляційні білки, що беруть участь в утворенні тромбів.

“Ми досі не знаємо точного механізму, але все, ймовірно, зводиться до згортання крові”, — зазначив співавтор дослідження, судинний невролог Стівен Кіттнер.

Але ризик не критичний — додаткового скринінгу не потрібно

Дослідники наголошують: хоча ризик інсульту для людей із групою A дещо вищий, він не є підставою для особливого нагляду або тривоги.

Підвищений ризик для людей з групою A втрачається у віці після 60 років. Це дозволяє припустити, що інсульти в молодому віці можуть мати іншу природу, ніж пізніші, які часто спричинені атеросклерозом.

У молодших пацієнтів, зазначають автори, частіше трапляються тромботичні інсульти — пов’язані з утворенням згустків крові, а не з накопиченням холестерину.

Інші спостереження

  • Група B також продемонструвала вищу частоту інсультів — приблизно на 11% незалежно від віку.

  • Генетичні особливості локусу ABO, який визначає групу крові, також пов’язані з ризиком кальцифікації артерій та венозного тромбозу.

Дані були зібрані переважно у Північній Америці, Європі, Японії, Пакистані та Австралії. Лише 35% учасників були неєвропейського походження, тому потрібні майбутні дослідження з ширшою вибіркою, щоб підтвердити універсальність висновків.

“Нам безперечно потрібні додаткові дослідження, щоб прояснити механізми”, — підсумував Кіттнер.

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