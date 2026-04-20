Грибок може колонізувати Марс: вчені виявили небезпечні мікроорганізми

Учені виявили унікальний грибок, який може забруднити Марс. Спори цього грибка здатні пережити подорож до Марса. Навіть ультрачистих приміщень NASA недостатньо, щоб зупинити це.

Про це повідомляють Daily Mail.

Унікальний грибок може забруднити планету Марс: що про нього відомо

Науковцям відомо, що грибки — доволі стійкі утворення. Але останні дослідження показали, що деякі штами грибків можуть пережити навіть подорож на Марс.

У межах експерименту грибкові спори наразили на суворі умови, які виникають під час космічних подорожей, а також такі, що є на Марсі. Більшості живих організмів для загибелі буде достатньо низьких температур, ультрафіолетового випромінювання, іонізованого випромінювання та низького атмосферного тиску.

Однак цього виявилося недостатньо для спор грибка Aspergillus calidoustus, адже їм вдалося вижити.

Цей патоген здатний утворювати сіру та коричневу плісняву. Його вже знають як стійкого до ліків. Грибок Aspergillus calidoustus може спричиняти рідкісні, важкі та смертельні реакції у людей зі слабким імунітетом, особливо у людей, що пережили трансплантацію органів.

Небажаний грибок може потрапити на інші планети і стати там інвазивним видом. Це означає мати велику здатність до поширення та розповсюдження природним шляхом.

Цьому виду грибка вдалося проникнути навіть в ультрастерильні кімнати NASA, які вважаються одними з найчистіших у світі. Це означає, що такий грибок може вижити від самого польоту до космосу до висаджування на Марсі.

Команда дослідників збирала грибкові мікроби з чистих приміщень NASA, які використовуються для підготовки місій та запуску космічних кораблів. Спори цих грибів наразили на вплив екстремального холоду, радіації та марсіанського пилу. Один із видів (A. calidoustus) успішно витримав ці суворі умови.

«Це не означає, що забруднення Марса ймовірне, але це допомагає нам краще кількісно оцінити потенційні ризики виживання мікробів. Мікроорганізми можуть мати надзвичайну стійкість до стресових факторів навколишнього середовища», — заявив керівник дослідження Кастурі Венкатесваран з лабораторії реактивного руху NASA.

Знищити грибок вдалося лише за поєднання наднизької температури та високої радіації. Якщо подібні мікроби потраплять на Марс, це може зіпсувати багаторічні дослідження.

Що відомо про планету Марс

Марс — четверта планета від Сонця. Вона має вкрай розріджену атмосферу, запилений простір та вкрай холодні температури.

На Марсі динамічні пори року, є каньйони, згаслі вулкани та льодовикові шапки. Також там помітили «бджіл» та «рептилій».

Це все є доказами того, що в минулому планета була доволі активною.

Марс є однією з найбільш досліджених планет Сонячної системи, а також єдиною, на яку люди відправили марсоходи. День на Марсі довший, ніж на Землі.

Рік на Марсі триває 687 земних днів.