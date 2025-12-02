Грибок-"пожирач" радіації з Чорнобиля може захистити астронавтів у космосі: деталі

Меланізований гриб Cladosporium sphaerospermum / © Rui Tomé/Atlas of Mycology

Знайдений на місці катастрофи Чорнобильської АЕС «чорний грибок» виживає, харчуючись радіацією, що може здійснити революцію у космічній галузі. Вчені припускають, що його унікальні властивості дозволять захистити астронавтів і позаземні колонії від космічного випромінювання.

Про це пише Іnteresting engineering.

Українська мікологиня Неллі Жданова ще 1997 року виявила чорну цвіль, яка заселяла високо радіоактивні руїни Чорнобильської АЕС, проростаючи на стінах, стелях і навіть усередині приміщення реактора. Подальші дослідження показали: ці гриби незвично взаємодіють з іонізуючим випромінюванням.

Це відкриття, яке продемонструвало здатність живих організмів не лише виживати, а й розвиватися за умов радіації, поставило під сумнів попередні уявлення про межі життєстійкості. Воно також відкрило можливості для практичного застосування — від очищення радіоактивних зон до створення захисту для астронавтів у космосі.

Відомо, що іонізуюче випромінювання, яке зазвичай руйнує клітини та ДНК, для цих грибів фактично стало джерелом поживної енергії. Ключову роль тут відіграє меланін — пігмент, який, зокрема, визначає колір людської шкіри та захищає її від ультрафіолету. Він бере на себе захисну функцію і здатність поглинати радіацію.

Дослідження 2007 року показало, що меланізовані гриби під впливом радіоактивного цезію росли на 10% швидше, що свідчить про використання випромінювання як джерела енергії. Цей механізм отримав назву радіосинтез.

«Енергія іонізуючого випромінювання приблизно в мільйон разів вища, ніж енергія білого світла, яке використовується у фотосинтезі. Отже, вам потрібен досить потужний перетворювач енергії, і саме це, на нашу думку, здатний робити меланін — перетворювати іонізуюче випромінювання на корисну енергію», — розповіла вчена-ядерниця Єкатерина Дадачова.

Астробіолог NASA Лінн Ротшильд, своєю чергою, прогнозує розвиток «мікоархітектури» — житлових модулів із грибних матеріалів, вирощених на Місяці чи Марсі. Такі «живі» стіни виконуватимуть не лише конструкційну, а й захисну роль, автоматично відновлюючись та екрануючи радіацію. Це може значно зменшити вартість космічних місій. І цілком можливо, що гриби, які змогли освоїти Чорнобиль, у майбутньому забезпечуватимуть безпеку астронавтів.

До слова, волонтери поблизу Чорнобильської зони відчуження зафіксували собак із шерстю незвичного синього відтінку, хоча тварини видається активними та здоровими. Експерти кажуть, що «нічого дивного» у цьому немає. Ймовірна причина — контакт із промисловими залишками, наприклад, мідним купоросом або реагентами з покинутих біотуалетів.