Гриби-убивці можуть подолати шкідника, який загрожує продовольчій безпеці понад 80 країн

Гусениця кукурудзяної листяної совки / © Держпродспоживслужба

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Виявлені науковцями з Австралії гриби-вбивці здатні атакувати й знищувати черв’яків кукурудзяної листяної совки (Spodoptera frugiperda) — шкідника, який поширився по всьому світу і тепер загрожує продовольчій безпеці більш ніж 80 країн.

Про це повідомляє Live Science з посиланням на нове дослідження.

Цей вид шкідників походить з тропічних районів Центральної та Південної Америки, але сьогодні поширився в Європі, Азії, Африці та Австралії.

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За словами зоолога з Північно-Західного університету в Південній Африці Джонні ван ден Берга, одна доросла самка S. frugiperda може відкласти від 1 000 до 2 000 яєць за своє життя. При цьому потомство цього виду розвивається надзвичайно швидко: уже через тиждень після відкладання яєць личинки можуть завдавати значної шкоди рослинам.

Личинок цього виду складно виявити через їхні крихітні розміри, фермери часто не помічають шкідників, аж поки урожай не пошкоджено.

Здебільшого шкідники харчуються кукурудзою, але можуть також пошкодити пшеницю, бавовну, цукрову тростину та овочі.

Під час нового дослідження, проведеного Департаментом первинної промисловості Австралії, вчені виявили п’ять видів грибів і бактерій, здатних вбити кукурудзяну листяну совку протягом всього близько 24 годин після впливу.

Наприклад, гриб Nomuraea rileyi прикріплюється до шкіри листової совки, покриваючи її, перш ніж поширитися всередині тіла личинки. Потім він поїдає листову совку зсередини.

Інша група вчених виявила додаткові типи грибів, які здатні вбивати кукурудзяних гусениць, а також деякі типи бактерій. Деякі штами гриба Beauveria bassiana вбили близько 75% кукурудзяних гусениць протягом 48 годин.

Дослідження все ще перебувають на ранній стадії, але робота науковців досить перспективна для боротьби зі шкідниками, які загрожують продовольчій безпеці десятків країн по всьому світу.

Нагадаємо, раніше у чилійських Андах команда науковців виявили рідкісну жабу, яку упродовж 130 років вважали вимерлою.