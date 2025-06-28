Гримучі змії атакують частіше в певний період року: в чому причина

Гримуча змія / © Pixabay

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Початок літа приніс мешканцям західної частини США не лише тепло, а й небезпеку у вигляді активізації гримучих змій. Після винятково вологої весни у таких штатах, як Колорадо, зростає вірогідність зустрітися з отруйною змією, що може закінчитися укусом. Хоча випадки такі досить рідкісні, їхні наслідки можуть бути серйозними, попереджають біологи та токсикологи.

Про це пише видання Popular Science.

Щороку в США реєструється приблизно 30 укусів змій на мільйон осіб, але з огляду на погодні умови 2025 року ця цифра може зрости. Про це в одному з інтерв’ю розповів Кеннон Гьорд, професор медичної токсикології та фармакології Університету Колорадо.

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«У залежності від району Денвера, щороку в метрополії трапляється близько 20–30 укусів змій», — зазначає експерт.

Річ у тім, що підвищена кількість опадів навесні призводить до стрімкого зростання популяції дрібних тварин, якими харчуються змії — мишей, щурів, кроликів, птахів. Це, своєю чергою, стимулює й розмноження самих плазунів. А чим більше змій — тим вищий ризик небажаних контактів із людьми.

У 2018 році дослідники з Університету Колорадо та Стенфорду вивчили цей феномен і дійшли висновку: справді існує зв’язок між дощовою весною та зростанням кількості укусів. Їхня теорія проста — чим більше дощу, тим більше їжі для змій, а значить, і самих змій стає більше.

У США мешкає понад 25 видів гримучих змій, найбільше їх у південних та західних регіонах. У холодну пору року змії впадають у стан спокою, ховаючись у норах, під камінням чи в ущелинах. Але з настанням тепла — оживають і починають активне полювання.

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Однак варто пам’ятати: змії не нападають першими. Вони уникають людей. Та якщо відчують загрозу — не вагаючись застосують отруту. Сам укус за відчуттями нагадує ін’єкцію, але вже через кілька хвилин розпочинаються серйозні ускладнення.

Отрута гримучої змії — це гемотоксин, який парадоксальним чином водночас утворює й руйнує згустки крові. Як наслідок, кров починає проникати в навколишні тканини, порушується кровопостачання, м’язи не отримують необхідний кисень і поживні речовини. У тяжких випадках це може призвести до небезпечного відмирання тканин — некрозу.

Саме тому в разі укусу потрібно негайно звернутися до лікарів. Не можна втрачати час на самолікування чи спроби «висмоктати» отруту — це лише погіршить ситуацію. Кожна хвилина на вагу золота.

Експерти закликають бути особливо уважними під час прогулянок природою, походів у гори чи роботи на присадибних ділянках. Важливо носити щільне взуття, уникати високої трави та не торкатися каміння чи колод без потреби.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні вже зафіксовано випадки укусів гадюк. Їхня отрута руйнує червоні кров’яні тільця, викликає набряки й крововиливи. Лікарі застерігають: висмоктувати отруту категорично заборонено.