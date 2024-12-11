Хтивий горбатий кит встановив неймовірний рекорд запливу через три океани з однієї причини

Збуджений горбатий кит встановив новий рекорд на найдовше плавання через три океани в пошуках партнерки.

Про це повідомляє Live Science.

Істота вирушила в епічну подорож від Тихого до Індійського океану – і все це заради кохання. Згідно з нещодавнім дослідженням, він ненавмисно побив рекорд відстані. За словами вчених, подорож ссавця є найдовшою відстанню по великому колу між двома точками спостереження, коли-небудь зафіксованою для цього виду. Відстань по великому колу – це найкоротша відстань між двома точками на Землі, виміряна на сферичній поверхні планети.

Стартувавши від узбережжя Колумбії у східній частині Тихого океану і фінішувавши біля узбережжя Занзібару на південному заході Індійського океану, кит подолав колосальну відстань 13 046 кілометрів через усю земну кулю, виявили дослідники.

Співавтор дослідження Тед Чізман, докторант Університету Південного Хреста в Австралії і директор Happywhale, припустив, що кит, ймовірно, поплив на схід від Колумбії, рухаючись за панівними течіями Південного океану і, можливо, відвідуючи популяції горбатих китів в Атлантичному океані.

Окрім приголомшливого кілометражу, ще одним важливим відкриттям дослідження стало те, що кит відвідав декілька популяцій горбатих китів на своєму шляху, відважившись зайти далі, ніж будь-який інший горбатий кит, відомий науці.

Революційне відкриття було зроблено завдяки фотографіям, зробленим дослідниками між 2013 і 2022 роками, пізніше розміщеним на Happywhale. На цих знімках зафіксовано одного і того ж статевозрілого самця у двох різних місцях біля берегів Колумбії, а потім через п'ять років у Занзібарській протоці.

Кожного разу кит розглядався як частина конкурентної групи – скупчення китів, де самицю ретельно охороняє самець "головний ескорт", в той час як інші самці змагаються за її увагу.

Основним стимулом для подорожі, ймовірно, був секс, оскільки самець кита потенційно збільшував свої шанси на продовження роду, змішуючись з членами іншої групи розмноження. Інші фактори, які могли підштовхнути до цієї надзвичайної подорожі, містять зміни навколишнього середовища, що впливають на розподіл їжі, зміни клімату та збільшення популяції горбатих китів, що посилює суперництво між самцями під час сезонів годування та спарювання, згідно з дослідженням.

Нагадаємо, вчені опустили камеру на дно темного жолоба та виявили найбільш таємничу глибоководну істоту. Вони дослідили недоторканий підводний світ.

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