Хто і як приніс гігантські валуни для побудови Стоунхенджа: вчені з'ясували, куди ведуть сліди

Раніше вважалося, що їх "принесли" давні люди близько 5000 років тому.

Вчені вважають, що зовсім не люди переміщали гігантські валуни, щоб побудувати Стоунхендж. На думку доктора Брайана Джона, колишнього викладача геології з Даремського університету, на проаналізованому валуні є характерні сліди, які залишають льодовики.

Про це пише DailyMail.

Дослідник каже, що каміння для Стоунхенджа було видобуто на південному заході Уельсу і вручну перевезено на рівнину Солсбері.

"Відкриття підтверджує мою теорію про те, що каміння для Стоунхенджа не було перенесено людиною", — зазначив доктор Джон.

Свої аргументи доктор Джон ґрунтує на аналізі валуна з блакитного каменю розміром з людський череп. Цей камінь відомий під назвою валун Ньюелла. Він був уперше знайдений 1924 року геологом Робертом Ньюеллом і полковником Вільямом Гоулі.

Досліднику дозволили оглянути камінь і провести ретельний аналіз його поверхні. Джон виявив на камені низку слідів, які вказують на те, що камінь був перенесений льодовиком, а не людиною.

"Ерратичні валуни або льодовикові валуни, як правило, мають характерні грані на поверхні. Зазвичай у них є кілька різних граней, розташованих під кутом одна до одної", — додав експерт.

Також на валуні присутня низка подряпин і тріщин, які часто з'являються внаслідок льодовикового перенесення.

Стоунхендж — кам'яна мегалітична споруда в графстві Вілтшир (Англія), створена в кілька етапів між 3100 і 1600 до н. е. Складається з кільцевих і підковоподібних споруд, побудованих із великих менгірів.

Нагадаємо, поруч зі Стоунхенджем, що у Великій Британії, під час польових робіт виявили коло великих шахт два кілометри завширшки, діаметром понад 10 метрів і глибиною 5 метрів.

Читайте також: