Хто намалював картину "Мадонна Флаже": штучний інтелект встановив авторство

1995 року Ентоні Ейерс з Чикаго придбав картину "Мадонна Флаже" за 30 тисяч доларів.

Завдяки штучному інтелекту (ШІ) вдалося встановити, що картина "Мадонна Флаже", ймовірно, створена Рафаелем — митцем епохи Відродження.

Про це пише Daily Mail.

1995 року Ентоні Ейерс з Чикаго придбав картину "Мадонна Флаже" за 30 тисяч доларів. Чоловік прагнув довести, що цю картину намалював Рафаель Санті. Чотири роки тому він доручив фірмі Art Recognition, яка займається розробкою ШІ, проаналізувати фарбу та дерев’яні панелі картини.

Фірма "тренувала" своє програмне забезпечення, використовуючи мільйони творів мистецтва та алгоритми машинного навчання. Завдяки цьому, було встановлено що з ймовірністю 97% "Мадонна Флаже" належить Рафаелю. За весь час використання програмного комплексу Art Recognition менш як 10% клієнтів компанії отримали результат понад 95%.

Видання зазнчає, що за всі роки досліджень Ейерс витратив понад 500 тисяч доларів. Чоловік помер 2022 року, так і не дочекавшись результатів дослідження, але його дружина продовжила роботу щодо встановлення авторства картини.

Нагадаємо, технологія штучного інтелекту виявила раніше невідому п’єсу одного з найвидатніших письменників країни Фелікса Лопе де Веги.

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