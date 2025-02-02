Хто написав Біблію: вчені розкривають правду, яка може вас здивувати

Біблія не була написана за один раз. Це зібрання різних текстів, найдавніші з яких можуть датуватися приблизно 1200 роком до нашої ери, а деякі книги отримали свій сучасний вигляд лише в VI-V століттях до н. е.

Оригінальне авторство Біблії залишається відкритим питанням для вчених. Попри те, що мільйони християн по всьому світу вважають її священним текстом і словом Божим, дослідники схиляються до думки, що над нею працювали десятки різних авторів протягом століть.

Про це пише Daily Mail.

За словами професора Елізабет Польцер, біблеїста з Університету Вілланова в Пенсільванії, Біблія створювалася протягом тривалого часу, а її авторами, ймовірно, були понад 40 осіб. Однак точно визначити всіх авторів складно, оскільки кожна книга має свою історію походження.

"Кожну книгу Біблії необхідно розглядати окремо, щоб визначити її автора", – зазначила Польцер в коментарі MailOnline.

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Варто враховувати, що Біблія не була написана за один раз. Це зібрання різних текстів, найдавніші з яких можуть датуватися приблизно 1200 роком до нашої ери, а деякі книги отримали свій сучасний вигляд лише в VI-V століттях до н. е.

Старий і Новий Завіт: різні періоди створення

Старий Завіт формувався упродовж 900 років – з 1200 до н. е. до І століття до н. е.. Водночас Новий Завіт з’явився набагато пізніше та був написаний значно швидше – у II половині I століття нашої ери.

Дослідники відзначають, що в деяких випадках можна достовірно говорити про авторство певних текстів. Наприклад, Павло з Тарсу вважається автором Послання до Римлян, а Іоанн з Патмосу – Одкровення.

"Хоча такі книги, як Буття та Вихід, традиційно приписувалися Мойсею, через суперечності та дублювання в їхньому матеріалі зараз вважається, що їх писали різні автори протягом століть", – пояснює Польцер.

Євангелія: справжні автори залишаються під питанням

Новий Завіт містить чотири Євангелія, які традиційно пов’язують з Матвієм, Марком, Лукою та Іоанном. Проте їхнє справжнє авторство залишається предметом дискусій.

"Євангелія технічно анонімні, і лише на ранніх етапах отці Церкви приписали їх цим авторам", – каже Польцер.

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Вона зазначає, що, хоча приписування авторства Матвію та Іоанну виглядає логічним, оскільки вони були учнями Ісуса, історичні чинники можуть суперечити цьому.

Окрім цього, є книги, які традиційно пов’язують з певними особами. Наприклад, Пісня Пісень вважається твором Соломона, а Перше послання до Тимофія – апостола Павла. Проте багато вчених вважають, що ці твердження є помилковими або навіть сфальсифікованими.

Щодо Псалмів, то їх приписують царю Давиду, хоча частина піснеспівів могла бути створена іншими авторами та пізніше зібрана в один текст.

Історик релігії Філіп Алмонд з Університету Квінсленду в Австралії називає питання авторства Біблії "складним і проблематичним".

"Почасти це пов’язано з тим, що важко визначити конкретних авторів", – зазначив він у статті для The Conversation.

Попри це, сучасні дослідження допомагають глибше зрозуміти процес створення Біблії, її еволюцію та внесок різних поколінь авторів у формування одного з найвпливовіших текстів в історії людства.

Як Біблія змінювалася протягом століть

До III століття нашої ери християнство було релігією, що активно поширювалася, але водночас залишалася переслідуваною. У цей період домінуючими віруваннями залишалися іудаїзм та язичництво, хоча християнські громади поступово з’являлися по всій Римській імперії, включаючи територію сучасної Великої Британії.

За словами професора Елізабет Польцер, ранні тексти Біблії спочатку були написані стародавніми мовами – івритом, арамейською та грецькою. Проте перший англомовний переклад Святого Письма з’явився лише у XIV столітті.

Однією з перших спроб перекласти Біблію англійською мовою став переклад, відомий як Біблія Вікліфа. Її уклав богослов Оксфордського університету Джон Вікліф, використовуючи латинський текст Вульгати – офіційного перекладу Біблії, створеного в IV столітті.

"Таким чином, Біблія Вікліфа була перекладом перекладу", – пояснила Польцер.

Біблія Тіндейла: перший переклад з оригінальних мов

Наступним значним кроком у розвитку англомовної Біблії став переклад Вільяма Тіндейла, опублікований у 1526 році. Він став першою спробою перекладу тексту безпосередньо з івриту та грецької, а не з латинської Вульгати.

Втім, ця версія була неповною – в ній був відсутній повний Старий Завіт, над яким Тіндейл працював у наступні роки.

"До нього не входив Старий Завіт, частини якого він переклав у пізніші роки", – зазначила Польцер.

Через свою діяльність Тіндейл потрапив під переслідування католицької церкви. У 1536 році його звинувачено в єресі та страчено через удушення, після чого його тіло було спалене на багатті.

Король Яків і створення найвідомішої Біблії

Попри переслідування перекладачів, популярність англомовної Біблії лише зростала. У 1611 році було створено Біблію короля Якова, яка стала однією з найвідоміших версій Святого Письма.

Цей переклад вирізнявся доступною мовою та вплинув на розвиток англійської літератури.

Однак між Біблією Тіндейла і Біблією короля Якова з’явилося ще кілька значних версій, серед яких:

Біблія Ковердейла

Велика Біблія

Женевська Біблія

Біблія єпископа

Кожен з цих перекладів впливав на подальшу еволюцію тексту, змінюючи його зміст та інтерпретацію відповідно до історичних та релігійних обставин.

Так Біблія, яка спочатку була текстом, написаним давніми мовами, поступово набула сучасного вигляду, пройшовши складний шлях від переписів рукописів до друкованих видань, які й сьогодні формують уявлення мільйонів людей про віру та історію.