Хто насправді створив теорему Піфагора: відповідь крилась на глиняній табличці 3700-річної давності

Вчені з'ясували, що Піфагор був не був тим, хто придумав знамените рівняння, яке ми з ним асоціюємо (a² + b² = c²). Насправді існують докази того, що стародавні вавилоняни використовували цю математичну ідею задовго до того, як народився Піфагор.

Про це пише IFLScience.

Існує вавилонська табличка, відома як IM 67118, що датується 1770 роками до н. е. На цій табличці, яку, ймовірно, використовували в навчальних цілях, міститься текст, діаграма та допоміжні засоби для визначення площі прямокутника та довжини його діагоналі. Цей артефакт значно випереджає Піфагора, який народився приблизно 570 року до нашої ери.

На іншій табличці, YBC-7289, датованій приблизно 1800-1600 роками до нашої ери, зображено квадрат з позначеними трикутниками всередині. Досліджуючи її, вчені натрапили на труднощі: стародавні математики використовували шістдесяткову систему числення. І коли експерти розшифрували позначки, стало зрозуміло, що вавилоняни знали не лише те, що ми зараз називаємо теоремою Піфагора, а й інші передові математичні концепції.

Позначення на вавилонській глиняній табличці / Фото: Вікіпедія

"Висновок неминучий. Вавилоняни знали співвідношення між довжиною діагоналі квадрата та його стороною: d=квадратний корінь з 2, — сказав математик Брюс Ратнер. — Це було, мабуть, перше ірраціональне число. Однак це, зі свого боку, означає, що вони були знайомі з теоремою Піфагора – або принаймні з її певним випадком для діагоналі квадрата — більш ніж за тисячу років до великого мудреця, на честь якого його назвали".

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