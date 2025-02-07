Хто предки птахів: вчені знайшли в Антарктиді стародавній череп, який руйнує відому теорію (фото)

Палеонтологи з Університету Огайо зробили видатне відкриття. Вони представили викопні рештки, які виявили в Антарктиді, що вказують саме на антарктичне походження всіх сучасних птахів.

Про це повідомляє Science Alert.

"Майже ідеальний скам’янілий череп, виявлений в Антарктиді, наводить міст між доісторичними та сучасними птахами", – показало нове дослідження.

Скам’янілість є зразком виду під назвою Vegavis iaai, який жив приблизно 69 мільйонів років тому – понад 2 мільйони років до масового вимирання, яке знищило всіх нептахових динозаврів.

Художнє зображення Vegavis iaai, який переслідує рибу в мілководному океані біля узбережжя Антарктичного півострова. Мал. Марк Віттон

Який вигляд мав стародавній птах

Стародавня істота мала загострений дзьоб і мозок, форма якого була не схожа на жодного іншого мезозойського птаха. Тобто він відрізнявся від видів, які еволюціонували у пернатих, відомих сьогодні.

Рід Vegavis був описаний 20 років тому, відтоді вчені припускали, що його представники можуть бути ранніми представниками загону водоплавних. Але також були сумніви серед вчених щодо цієї теорії, оскільки такі птахи не з'явилися до падіння астероїда, що знищив динозаврів.

Вченим не вистачало лише частини рештків істоти – неушкодженого черепа.

"Мало який птах може викликати стільки суперечок серед палеонтологів, як Vegavis. Ця нова скам'янілість допоможе вирішити багато з цих суперечок. Головна з них: де Vegavis знаходиться на пташиному дереві життя?" –сказав Крістофер Торрес, палеонтолог з Університету Огайо.

Дослідники припускають, що цей вид міг пережити масове вимирання через своє місцезнаходження в Антарктиді, де клімат був помірним, а рослинність досить пишною, тоді як решта світу була зовсім непридатною для життя.

Цифрова реконструкція пізньокрейдяного (~69 мільйонів років) коронного птаха Vegavis iaai, завершена після мікрокомп’ютерної томографії з високою роздільною здатністю конкреції, що містить викопні рештки, виявленої на острові Вега, Антарктичний півострів. (К.Торрес і Дж.Гронке)

Що виявили вчені, дослідивши череп

Сканування черепу за допомогою рентгенівської мікрокомп'ютерної томографії, а також його реконструкція у трьох вимірах показали вченим усі деталі черепної коробки, піднебіння, роструму та нижньої щелепи, а також форму мозку птаха.

Риси його були схожі на сучасних водоплавних, але, на відміну від сучасних качок і гусей, у V. Iaai був тонкий, загострений дзьоб і потужні щелепні м'язи для хапання риби: риси, які більше схожі на риси сучасних птахів, що пірнають, таких як гагари.

У птаха була добре розвинена сольова залоза в носовій частині дзьоба, особливість, яка видаляє хлорид натрію з крові деяких видів морських птахів, раціон яких багатий на морепродукти і, отже, сіль.

"Ті небагато місць, де є суттєві викопні останки птахів пізнього крейдяного періоду, такі як Мадагаскар та Аргентина, показують дивні, нині вимерлі види із зубами та довгими кістлявими хвостами, лише віддалено пов'язані з сучасними птахами", – сказав палеонтолог Патрік О'Коннор з Університету Огайо.

За його словами, у віддалених куточках Південної півкулі, особливо в Антарктиді, відбувалося "щось зовсім інше".

Нагадаємо, раніше вчені розповіли про новий вид динозаврів, рештки якого було знищено під час Другої світової війни.

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