Хто в найбільшій небезпеці: вчені розповіли про вплив пожеж на здоров'я людей

Згідно з результатами, ключовим елементом захисту є наявність кондиціонерів у приміщеннях.

У Південній Каліфорнії триває боротьба з найбільшою лісовою пожежею в історії. Водночас дослідження Бостонського університету виявило серйозні ризики для здоров'я, пов'язані з впливом диму.

Про це повідомило видання News Medical.

Дослідження проаналізувало понад 50 000 випадків відвідувань відділень невідкладної допомоги в Каліфорнії під час сезонів лісових пожеж між 2012 і 2019 роками. Результати показали, що дрібнодисперсні частинки з диму пожеж збільшують ризик респіраторних захворювань, особливо серед дітей до 10 років та дорослих 20-74 років.

Особливу вразливість виявляють мешканці районів з обмеженим доступом до кондиціонерів. Вони на 22% частіше зверталися за медичною допомогою через респіраторні проблеми.

Доктор Дженніфер Стоуелл, експерт з кліматичного здоров'я, вказує на ефективність кондиціонерів з фільтрами HEPA або MERV 7 і вище для зниження рівня забруднення PM2.5 у приміщенні. Однак висока вартість таких систем обмежує доступність для багатьох родин з низьким рівнем доходу, що підкреслює важливість політичних заходів для забезпечення більш доступних і ефективних рішень.

Ці висновки особливо актуальні для Каліфорнії, де лісові пожежі, спричинені вітрами Санта-Ана, створюють серйозні проблеми для здоров'я. Пожежі виділяють токсичні забруднювальні речовини, що становлять додаткову небезпеку.

Доктор Стоуелл закликає до термінового навчання населення щодо поліпшення якості повітря та підтримки ефективних захисних технологій, особливо в районах з частими задимленнями. Співавтор дослідження, доктор Грегорі Велленіус, підкреслює роль зміни клімату в посиленні цих загроз. Вчені також закликають до поліпшення інфраструктури охорони здоров'я, щоб ефективно підтримувати вразливі групи населення під час великих пожеж.

Нагадаємо, смертоносні пожежі в США забрали життя десятка людей і знищили 10 тисяч будинків.

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