Huawei FreeBuds 4 — оптимальний вибір серед відкритих TWS-навушників з шумоприглушенням

Більшість TWS-навушників на ринку є вакуумними — мають внутрішньоканальну конструкцію з резинкою, що забезпечує краще шумозаглушення та стабільніше звучання порівняно з пристроями відкритого типу. Проте навушники-вкладиші відкритої конструкції теж мають свої переваги, й основна з них — комфорт у використанні. До того ж сучасні навушники відкритого типу оснащуються технологією активного шумоприглушення (ANC), яка раніше була властива лише високоякісним вакуумним навушникам. Але технології не стоять на місці. Нові навушники-вкладиші відкритого типу Huawei FreeBuds 4 не лише пропонують активне шумоприглушення, а й адаптують його під кожного свого користувача на основі аналізу форми вуха.

Активне шумоприглушення. Huawei FreeBuds 4 можуть досягати рівня гучності в 25 дБ, що є відмінним показником серед TWS-навушників відкритого типу. Щоб підвищити ефективність шумоприглушення за різних сценаріїв носіння, Huawei FreeBuds 4 також застосовують Adaptive Ear Matching (AEM). Коли активне шумоприглушення увімкнено, технологія AEM автоматично визначає форму вуха користувача та якнайліпше налаштовує алгоритми приглушення шуму для кожної людини. Це забезпечує найбільш комфортне прослуховування.

Якість звучання. Ця характеристика є чи не найважливішим аспектом для багатьох споживачів у виборі навушників. Huawei FreeBuds 4 мають 14,3-міліметровий динамічний драйвер, який підтримує частотний діапазон до 40 кГц. Завдяки цьому високі частоти звучать більш насичено. До того ж у Huawei FreeBuds 4 використовується нещодавно оновлений механізм покращення низьких частот, що забезпечує об’ємніше відтворення басів.

Невагомість. Один навушник Huawei FreeBuds 4 важить лише 4,1 г. Товщина зарядного кейса —21,2 мм, вага — 38 г. Численні оптимізації забезпечують не лише більш комфортне носіння, а й підвищену портативність.

Підключення. Використовуючи універсальну екосистему Huawei та накопичений досвід у галузі бездротового підключення, Huawei FreeBuds 4 пропонують різні можливості підключення: безконтактне сполучення, підключення двох пристроїв, Audio Connectivity Center. Huawei FreeBuds 4 підтримують одночасне з'єднання з двома пристроями, що забезпечує надійніше підключення та меншу затримку. Крім того, навушники сумісні з гаджетами на різних операційних системах: Android, Harmony OS, iOS та Windows.

Детальніше ознайомитися з Huawei FreeBuds 4, а також отримати інформацію про доступність навушників можна на офіційному сайті Huawei.