Huawei представила смартфон nova 9: ​​більше можливостей для мобільних фотографій та відеозйомок Новини компаній

Huawei представила смартфон nova 9: ​​більше можливостей для мобільних фотографій та відеозйомок Новини компаній

Підрозділ Huawei Consumer Business Group анонсував випуск нового флагманського смартфона Huawei nova 9 для молоді.

Гаджет має стильний дизайн, підтримує інноваційні функції та оснащений потужною системою камер для знімання першокласних фото та відео. Все це відкриває користувачам нові можливості для фіксування найкращих моментів життя.

"Серія Huawei nova покликана стати найвидатнішим продуктом компанії. Завдяки потужним оновленням програмного забезпечення та інтеграції операційної системи Huawei nova 9 підтримує вражаючі функції, включаючи запис відео в 4K, безперервний запис відео з фронтальної/основної камер та можливість керування камерою дистанційно. Всі вони дозволяють. користувачам створювати відео, що захоплює"., — говорить Кевін Хо, виконавчий директор підрозділу Huawei CB G.

Камера Ultra Vision

Huawei nova 9 має потужну систему камер Ultra Vision. Основна камера підтримує 50-мегапіксельну камеру Ultra Vision, 8-мегапіксельну ультраширококутну камеру, макрокамеру та камеру глибини різкості. Також вона включає великий 1/1,56-дюймовий сенсор і RYYB CFA з більш високою світлочутливістю, що поглинає на 40% більше світла в порівнянні зі стандартним RGGB-сенсором.

Технологія XD Fusion Engine у смартфоні Huawei nova 9 використовує складні техніки обчислювальної фотографії для покращення якості та деталізації зображення. Для знімання динамічних та нерухомих кадрів можна використовувати інтелектуальне розпізнавання знімків (AI Snapshot recognition).

Інновації для відеоблогінгу

Huawei nova 9 оснащений інноваційними функціями, що дозволяють користувачам чітко висловлювати свої ідеї та ділитися ними зі світом.

Смартфон має 32-мегапіксельну фронтальну камеру високої роздільної здатності, що відповідає вимогам відеоблогу за якістю. Як і задня камера, вона підтримує знімання у форматі 4K та технологію стабілізації відео AIS (AI Image Stabilisation).

Завдяки функції безперервного запису відео з фронтальної/основної камер, користувачі можуть перемикатися між камерами, фіксуючи історію в одному відеофайлі. Функція подвійного відео Dual-View дозволяє знімати реакції на події в режимі реального часу, одночасно використовуючи передню та основну камери без обробки відео.

Завдяки додатку Petal Clip користувачі можуть вибирати безліч різних відеошаблонів. Процеси обробки спрощені завдяки функціям Video Search (пошук відео) та One-Click Video Creation (створення відео в один клік).

Також Huawei nova 9 підтримує функцію дистанційного знімання (Remote Shutter), що полегшує знімання групових фото та відео.

Новий дизайн

Huawei nova 9 оснащений новим 6,57-дюймовим вигнутим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Грані ліворуч і праворуч від екрана зменшені. Дисплей відтворює до 1,07 млрд кольорів та підтримує частоту дискретизації 300 Гц для покращеного відгуку.

Товщина смартфона – 7,77 мм, а вага – 175 г. Huawei nova 9 доступний у новому синьому кольорі – Starry Blue. Він створений завдяки процесу Starry Flash AG Glass, що додає унікальної текстури корпусу з акцентом на модулі камери.

Потужність у ваших руках

Huawei nova 9 оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 778G 4G та застосовує власну ШІ-технологію Huawei для інтелектуального визначення пріоритетних завдань та оптимізації продуктивності для захоплюючого мобільного геймінгу.

Потужний процесор доповнено новою системою охолодження. Він поєднує систему рідкого охолодження VC Liquid Cooling та графен для швидкого та ефективного тепловідведення. Завдяки цьому пристрій може працювати на повну потужність без перегріву. Huawei nova 9 підтримує нову технологію Touch Turbo, яка виводить мобільні ігри на новий рівень завдяки більш точному та швидкому керуванню.

Huawei nova 9 забезпечує тривалий час автономної роботи завдяки акумулятору ємністю 4300 мА* год. Час простоїв зведено до мінімуму завдяки підтримці надшвидкої зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт.

Доступність

Новий Huawei nova 9 (з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ для зберігання) доступний у двох кольорах – "Зірково-блакитному" (Starry Blue) та чорному.

Інформація про початок продажів смартфона nova 9 в Україні буде надана згодом. Оформивши попереднє замовлення, покупці отримають навушники FreeBuds 4 у подарунок.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт: https://consumer.huawei.com/ua/phones/nova9/

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