Hubble знайшов газовий слід прихованого супутника: що кажуть астрономи про "двійника" Бетельгейзе

Бетельгейзе

Космічний телескоп Hubble зафіксував газовий слід, що належить прихованій зірці-компаньйону червоного надгіганта Бетельгейзе. Це відкриття офіційно підтверджує гіпотезу про те, що одна з найяскравіших зірок нічного неба має «секретного» супутника.

Про результати дослідження повідомляє Space.com.

Доказ у газовому шлейфі

Протягом тривалого часу астрономи намагалися пояснити аномальну поведінку Бетельгейзе: її непередбачувані цикли тьмяніння та зміни яскравості. У 2025 році з’явилося припущення, що причиною може бути інший космічний об’єкт, який обертається навколо гіганта. Тепер, завдяки новим даним Hubble та наземних обсерваторій, вчені побачили реальне підтвердження — газовий шлейф, який залишає супутник, названий Сівархою.

«Ми роками обговорювали ймовірність наявності супутника у Бетельгейзе, але без прямих візуальних доказів це залишалося лише теорією», — пояснює керівниця проєкту Андреа Дюпрі з Центру астрофізики Гарварду та Смітсонівського інституту.

Як працює «ефект човна»

Щоб підтвердити присутність Сівархи, вчені об’єднали дані з орбітального телескопа Hubble та обсерваторій в Аризоні й на Канарських островах. Вони виявили смугу щільного газу, що відрізняється від загальної атмосфери надгіганта.

Періодичність: Газовий слід стає помітним раз на шість років, коли Сіварха опиняється на лінії між Землею та Бетельгейзе.

Механіка: Рух супутника в розрідженій атмосфері гіганта порівнюють із рухом човна, що залишає хвилі на воді. Ці «хвилі» змінюють спектр світла, який фіксують прилади.

Спостереження за взаємодією двох зірок дозволяє науковцям краще зрозуміти, як Бетельгейзе втрачає свою масу і що чекає на неї в майбутньому. Це критично важливо для прогнозування моменту, коли зірка зрештою вибухне як наднова.

Астрономи вже готуються до наступного циклу активності: очікується, що Сіварха знову «проявить» себе у 2027 році.

Нагадаємо, Бетельгейзе є однією з найяскравіших і найвідоміших зірок на нічному небі Землі.

