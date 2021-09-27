Hubble зробив світлину "галактичного ока" у сузір'ї Терези: виглядає як елегантна спіральна галактика

Hubble зробив світлину "галактичного ока" у сузір'ї Терези: виглядає як елегантна спіральна галактика

Космічний об’єкт розташований за близько 130 мільйонів світлових років від Землі.

Телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 світлину спіральної галактики, яка знаходиться у сузір'ї Терези.

Про це у понеділок, 27 вересня, повідомляє обсерваторія.

Також читайте Старе як сам Всесвіт: телескоп Hubble сфотографував скупчення зірок віком понад 13 млрд років

Зазначається, що на зробленому телескопом Hubble зображенні NCG 5728 виглядає як елегантна спіральна галактика. Однак ця світлина не показує, що NGC 5728 також є енергійним типом галактики, відомої як Сейфертівська галактика.

Сейфертівська галактика — тип спіральних або неправильних галактик із зореподібним активним ядром, спектр випромінювання якого містить численні широкі дозволені та заборонені емісійні лінії, що вказує на потужні викиди газу зі швидкостями 300—5 000 кілометрів на секунду.

Відкривачем NCG 5728 є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель, який уперше спостерігав за об'єктом 7 травня 1787.

Нагадаємо:

Телескоп Hubble зробив яскраві знімки Юпітера . Три нових зображення Юпітера показують гіганта в трьох різних типах світла - інфрачервоному, видимому і ультрафіолетовому.

. Три нових зображення Юпітера показують гіганта в трьох різних типах світла - інфрачервоному, видимому і ультрафіолетовому. Також науковці опублікували фото спіральної галактики NGC 4535, розташованої в сузір'ї Діви, приблизно в 50 мільйонах світлових років від Землі.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання