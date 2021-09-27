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Hubble зробив світлину "галактичного ока" у сузір'ї Терези: виглядає як елегантна спіральна галактика

Hubble зробив світлину "галактичного ока" у сузір'ї Терези: виглядає як елегантна спіральна галактика

Фото: esahubble.org

Космічний об’єкт розташований за близько 130 мільйонів світлових років від Землі.

Телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 світлину спіральної галактики, яка знаходиться у сузір'ї Терези. 

Про це у понеділок, 27 вересня, повідомляє обсерваторія.

Зазначається, що на зробленому телескопом Hubble зображенні NCG 5728 виглядає як елегантна спіральна галактика. Однак ця світлина не показує, що NGC 5728 також є енергійним типом галактики, відомої як Сейфертівська галактика.

Сейфертівська галактика — тип спіральних або неправильних галактик із зореподібним активним ядром, спектр випромінювання якого містить численні широкі дозволені та заборонені емісійні лінії, що вказує на потужні викиди газу зі швидкостями 300—5 000 кілометрів на секунду.

Відкривачем NCG 5728 є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель, який уперше спостерігав за об'єктом 7 травня 1787.

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