Hubble зробив яскраве фото спіральної галактики, розташованої за 54 млн світлових років від Землі

Космічний телескоп Hubble зробив фото яскравої спіральної галактики NGC 4689, яка розташована приблизно за 54 мільйони світлових років від Землі в сузір'ї Кома Береніки.

Про це пише ESA.

Це сузір'я має унікальну особливість: воно єдине з 88 сузір'їв, офіційно визнаних Міжнародним астрономічним союзом (МАС), назване на честь історичної постаті – єгипетської королеви Береніки II.

Латинське слово "кома" відсилає до її волосся, тобто можна сказати, що NGC 4689 розташоване у волоссі цариці. Деякі люди часів Береніки розуміли це буквально, оскільки, за переказами, її придворний астроном вважав, що зникле пасмо волосся Береніки було катастерізоване (слово, що означає "поміщене серед зірок") богами: звідси й інша назва сузір'я - Волосся Вероніки.

Спіральна галактика NGC 4689 / Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, J. Lee and the PHANGS-HST Team

Роль NGC 4689 у сучасній астрономії

NGC 4689 займає цікаве місце і в сучасній астрономії. Всесвіт настільки неймовірно великий, що на відстані всього 54 мільйонів світлових років NGC 4689 розташована відносно близько, як для галактики. Це зображення створено з використанням даних двох наборів спостережень, зроблених 2019-го і 2024 року, обидва з яких були зроблені в рамках програм, що спостерігали за декількома "близькими" галактиками.

Програма спостережень 2024 року є цікавим прикладом того, як "Габбл" - відносно старий, але надзвичайно продуктивний телескоп – може підтримувати роботу технологічно передового телескопа "Вебб". Спостереження, зібрані "Веббом", можуть змінити наше розуміння того, як галактики трансформуються і еволюціонують з часом, надаючи дані з безпрецедентним рівнем деталізації і чіткості.

Однак, завдяки їхнім взаємодоповнювальним можливостям, нові спостереження з "Габбла" - такі, як ті, що були використані для створення цього зображення - можуть допомогти в роботі, виконаній за допомогою "Вебба". У цьому випадку дані "Габбла" були зібрані для того, щоб отримати більш точне уявлення про зоряне населення сусідніх галактик, що має вирішальне значення для розуміння еволюції галактик. Таким чином, NGC 4689 відіграє важливу роль у розвитку розуміння того, як еволюціонують усі галактики.

Нагадаємо, нещодавно "Габбл" зробив дивовижне фото процесу формування передпланетної туманності. Вона відома як IRAS 23166+1655, навколо зірки LL Pegasi (також відомої як AFGL 3068) у сузір’ї Пегаса (Крилатий Кінь).

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