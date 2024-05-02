Хвилі до 24 метрів посеред океану: метеорологи зафіксували загадкову аномалію біля Антарктиди

Система картографії погоди у режимі реального часу вдруге за місяць зафіксувала велику хвильову аномалію між Антарктидою та південною Африкою. Дивне явище спровокувало ажіотаж у соціальних мережах та появу кількох конспірологічних теорій.

Про це пише Newsweek.

Вперше великі хвилі на обмеженій ділянці посеред океану 10 квітня зафіксував метеорологічне додаток Ventusky, що належить чеській компанії InMeteo. Після цього "аналітики на дивані" з-поміж користувачів соцмереж припустили, що незвичайна морська активність могла виникнути через приліт інопланетян. Також висловлювалися інші конспірологічні теорії, докази яких знайти неможливо.

Після цього представник Ventusky Девід Прантл повідомив, що загадкова пляма на погодних картах виникла через "помилки моделі даних", отриманих у реальному часі від Національного управління океанічних та атмосферних досліджень.

Через два тижні, 25 квітня о 8 годині ранку за східним часом, на картах з'явилася ще одна схожа хвильова аномалія приблизно в тому ж місці, яка виглядала ще дивнішою. Згідно з картами, хвилі в цьому районі досягали висоти понад 24 метри.

Аномалія фіксувалася протягом наступних 24 годин. Вона просувалася у північному напрямку і поступово розсіювалася, змінюючи форму. На самому початку область аномалії була трикутною, а потім набула форми півмісяця, з центру якого розходилися хвилі. Перша ж аномалія постійно зберігала суцільну круглу форму.

Однак у Ventusky знову заявили, що відбулася така сама "помилка моделі" даних, отриманих від Національної метеорологічної служби Німеччини, і що проблема вже вирішується.

Девід Прантл запевнив, що альтернативна карта показує, що "аномалій немає і в цій області все гаразд".

Попри пояснення Ventusky, користувачі соцмереж впевнені, що дивне явище все ж таки було насправді. Один із них припустив, що це був "енергетичний імпульс чи зброя частотного типу".

Інший написав, що дивне явище могло бути викликане чимось, що "впало та вибухнуло під водою".

The Antarctic anomaly has returned pic.twitter.com/Lc1HtN1M09 — Jay Anderson — Project Unity (@TheProjectUnity) April 27, 2024

Нагадаємо, метеорологи закликали світ готуватися до екстремальної спеки. Очікується, що вночі мінімальна температура досягне нових максимумів, що небезпечніше для людей, ніж денна спека.

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