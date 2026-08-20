Ядерна бомба врятує Землю від астероїда: вчені знайшли реальний спосіб

Астероїд / © Unsplash

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Дослідники виявили реальний метод застосування ядерної зброї для боротьби з астероїдом, здатним знищити міста. Моделювання 160-метрового космічного об’єкта продемонструвало сценарій, який спростовує традиційні уявлення про Армагеддон.

Про це пише видання Science alert .

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Ідея закласти вибухівку всередину космічного об’єкта або підірвати його на поверхні є складною для реалізації. Астероїд хаотично обертається у вакуумі, тому посадка апарату та буріння свердловини в екстремальних умовах практично неможливі.

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У космосі вибухова хвиля не має достатнього середовища для поширення, тому головну роль відіграють рентгенівські промені.

Вони нагрівають поверхню астероїда, через що частина матеріалу випаровується та викидається в космос. Це змінює швидкість руху астероїда. Одночасно всередині космічного тіла виникає ударна хвиля, яка може розколоти його на частини.

Для дослідження науковці провели три детальні тривимірні комп’ютерні моделі. За основу взяли форму та пористу структуру астероїда Бенну, який досліджував космічний апарат NASA. Також використали дані про міцність двох реальних метеоритів: Челябінського, що вибухнув над Росією 2013 року, та Аба-Пану, який упав у Нігерії 2018 року.

В одному з моделювань ядерний заряд розмістили на висоті 10 метрів над поверхнею астероїда. Через 145 мілісекунд 98,2% матеріалу космічного тіла зазнало повного руйнування, а близько 97% рухалося швидше за швидкість, необхідну для подолання його власного тяжіння. Частини астероїда також почали рухатися в протилежних напрямках, що вказувало на його розколювання.

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Цікаво, що збільшення відстані до вибуху до 25 метрів у іншій моделі дало ще ширше пошкодження поверхні. Хоча до астероїда дійшло менше енергії, рентгенівське випромінювання охопило більшу площу.

Через 68 мілісекунд після вибуху в моделі з відстанню 25 метрів було повністю пошкоджено 92,6% астероїда. Для вибуху на відстані 10 метрів цей показник у той самий момент становив 78,1%.

Водночас дослідники поки не знають, що сталося б із уламками у довгостроковій перспективі. Астероїд міг би повністю розсипатися, його частини могли залишитися достатньо великими для загрози Землі, або уламки з часом могли б знову об’єднатися під дією гравітації.

Нагадаємо, Китай вийшов на слід важливого астероїда. Нове дослідження поставило під сумнів цю теорію та запропонувало інше походження космічного об’єкта.

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