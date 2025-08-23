Ядерна зброя не головна небезпека: що може спричинити зникнення людства вже цього століття

Апокаліпсис / © shutterstock.com

Ядерна зброя вже не є найстрашнішою загрозою для людства. Науковці з Кембриджа та Оксфорда прогнозують, що цивілізація може зникнути ще до кінця цього століття через пандемії, кліматичні зміни чи розвиток штучного інтелекту.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Дослідник з Кембриджу Люк Кемп заявив, що ядерна зброя, яка вважалася головною загрозою з 1950-х років, сьогодні вже «навіть не найгірший кошмар». На його думку, суспільства та імперії приречені на крах через «нестійку жадібність». Він наголосив, що поряд із ризиком ядерної війни існують нові, не менш небезпечні сценарії.

Зокрема, вчений звернув увагу на ймовірність нових пандемій. Вірус, подібний до Covid, може поширюватися планетою так само швидко, як пасажирські літаки, і навіть перевершити швидкість людських подорожей. Це може нагадати «Чорну смерть», яка у минулому знищила значну частину населення світу.

Ще однією загрозою є кліматичні зміни, що відбуваються у десять разів швидше, ніж глобальне потепління, яке колись спричинило найбільше масове вимирання — Велике пермське, яке знищило до 90% усього живого на Землі.

Крім того, Кемп попереджає про можливість глобальної катастрофи, яка зруйнує телекомунікаційні мережі та системи розподілу продуктів харчування. Без супутників, комп’ютерів та інтернету перестали б працювати банківська система, медична допомога, транспорт і навіть військова техніка. Це може викликати хаос і паніку, подібну до тієї, яку світ пережив під час пандемії 2020 року.

Не менш небезпечним фактором науковець називає розвиток штучного інтелекту, що може створити реальну загрозу існуванню людства.

Схожої думки дотримуються й інші експерти. Оксфордський науковець Нік Бостром оцінює ймовірність вимирання людства до наступного століття як одну до чотирьох. Його колега Тобі Орд вважає, що катастрофічний крах цивілізації можливий упродовж найближчих 75 років.

Песимістичний прогноз робить і лауреат Пулітцерівської премії Джаред Даймонд: за його словами, після 2050 року шанси людства на виживання не перевищують 50%.

