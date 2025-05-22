"Ядерна зима" у разі війни Росії та США: учені прорахували сценарій

Ядерна війна

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Можлива ядерна війна між США та Росією призведе до довгострокових наслідків для планети, серед яких так звана «ядерна зима», що триватиме понад десятиліття.

Про це йдеться в дослідження групи вчених під керівництвом Ши Юньїна з Університету штату Пенсільванія, опублікованому в журналі Environmental Research Letters.

Учені наголосили, що наслідки війни між великими ядерними державами будуть «катастрофічними — із тривалим похолоданням, сільськогосподарським колапсом та соціальними потрясіннями безпрецедентного масштабу».

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Після обміну ядерними ударами в атмосферу Землі потрапить близько 150 млн тонн сажі. Внаслідок цього повітря стане менш прозорим і проникним для сонячного світла, а температура впаде в середньому на 15 градусів.

При цьому обсяг опадів та сонячної радіації у перші роки після ядерного зіткнення скоротяться приблизно на 70%.

Окрім того, на планеті збільшиться рівень ультрафіолетового випромінювання, яке проникатиме через зруйнований озоновий шар внаслідок масштабних викидів в атмосферу оксидів азоту. Негативний влив цього явища на рослини, яке зменшить ефективність фотосинтезу, досягне піку через 8-9 років після конфлікту.

Все це призведе до занепаду сільського господарства. Зокрема виробництво кукурудзи, яку розглядали як «контрольну» культуру, зменшиться на 80% за поганого сценарію. На відновлення галузі піде від 7 до 12 років.

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Через перервані ланцюжки постачання продуктів за умови падіння продуктивності сільського господарства, неминуче виникне регіональний чи глобальний голод.

Дослідники при моделюванні наслідків масштабної ядерної війни застосовували систему Cycles, що дозволяє проводити багаторічну імітацію росту рослин та перебігу ґрунтових процесів. Також використовувалися дані з баз SoilGrids, EarthStat та Global Agro-Ecological Zones.

«Поточна геополітична напруженість, у тому числі вторгнення Росії в Україну, конфлікт у Кашмірі та нестабільність на Близькому Сході, підірвали тендітну розрядку, яка переважала останніми роками Холодної війни», — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, США завершили виробництво першого зразку нової ядерної бомби B61-13 — вона потужніша за попередницю і створена для ураження підземних бункерів.

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