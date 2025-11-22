ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
2 хв

"Ядерне диво природи": вчені знайшли природний реактор віком 2 млрд років

Унікальні умови зробили Окло природною «атомною станцією».

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Реактор Окло. Фото: Роберт Д. Лосс/Університет Кертіна

Реактор Окло. Фото: Роберт Д. Лосс/Університет Кертіна

Учені з’ясували, що в надрах Габону близько 2 мільярдів років тому діяв природний ядерний реактор. Комплекс у районі Окло виник без участі людини й демонструє, що природа була здатна створювати умови для стабільного поділу ядра задовго до появи технологій.

Про це повідомило видання Times of India.

Природний реактор відкрили у 1972 році, коли французькі дослідники виявили аномально низьку частку урану-235 в місцевій руді. Відхилення від стандартного ізотопного складу стало ключем до розгадки: уранові пласти в давнину пережили ланцюгові реакції, подібні до тих, що відбуваються у сучасних атомних станціях.

За даними МАГАТЕ, для запуску такого процесу в природних умовах родовище мало містити значно більшу, ніж нині, кількість урану-235, а також перебувати в середовищі, де ґрунтові води могли сповільнювати нейтрони. Саме це й стало можливим у Західній Екваторіальній Африці майже два мільярди років тому.

Геологи пояснюють, що підвищена концентрація урану формувалася поступово. Давні повені вимивали радіоактивні мінерали й переносили їх у підземні басейни, де органічні залишки накопичували уран у товщах відкладень. Коли кількість ізотопу досягла критичної межі, а вода почала діяти як природний сповільнювач, стартувала ланцюгова реакція. Вона тривала циклічно: нагріта водяна пара зупиняла процес, а повернення води знову запускало його.

Оцінки показують, що природний реактор виробив близько 15 тисяч мегават-років енергії — рівень, співмірний з роботою великої електростанції протягом десятиліття. Вивчення ізотопів ксенону в оточуючих породах підтверджує довготривалу стабільність цих реакцій.

Доктор Людовік Ферр’єр, який досліджує зразки Окло, наголошує: цей феномен є унікальною природною лабораторією, що дозволяє краще зрозуміти історію ядерних процесів на планеті. Сьогодні зразки з габонського родовища зберігаються у провідних музеях і залишаються важливим джерелом даних про природну радіоактивність Землі.

Нагадаємо, біля Землі вчені виявили таємничий об’єкт, який ще від 1960-х років супроводжує нашу планету. Невелику скелю вирішили визнати квазісупутником і дали їй назву PN7.

Дата публікації
Кількість переглядів
231
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie