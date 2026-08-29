Ядерний шантаж Путіна: РФ запустила балістичну ракету після візиту директора ЦРУ

Кремлівський диктатор Владімір Путін / © Associated Press

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На тлі серйозних втрат на фронті та нещодавніх візитів західних високопосадовців російське керівництво знову вдалося до відкритого ядерного шантажу. Міністерство оборони Росії офіційно заявило про успішне проведення навчально-бойового запуску міжконтинентальної ракети, яка подолала відстань у 6700 кілометрів.

Про це пише Express.

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Деталі запуску та попередження від ЦРУ

Згідно з оприлюдненими даними, твердопаливна ракета стартувала з космодрому Плесецьк і полетіла на схід до півострова Камчатка, продемонструвавши абсолютно бездоганну траєкторію. Хоча російське оборонне відомство не назвало точної моделі зброї, журналісти припускають, що це була система РС-24 «Ярс», яку військові раніше вже випробовували на маршруті від Плесецька до полігону Кура. Російські медіа стверджують, що командування здійснило цей показовий пуск виключно для підтвердження робочих характеристик та моніторингу польотних даних комплексу.

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Це агресивне випробування відбулося всього через кілька днів після того, як директор американського Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф здійснив терміновий візит до Москви. За наявною інформацією, під час цієї поїздки очільник ЦРУ передав Кремлю суворе попередження щодо неприпустимості будь-яких нападів на країни Північноатлантичного альянсу.

Окрім цього, інші джерела стверджують, що американський посадовець активно підштовхував російське керівництво до пошуку мирної угоди з Україною. Під час переговорів він надав вкрай похмуру й реалістичну оцінку поточного стану справ у загарбницькій війні, яку розв’язала Росія.

Реакція Заходу та погрози гібридними атаками

Напруженість між Москвою та Заходом посилилася після того, як британський прем’єр-міністр Енді Бернем під час візиту до Києва оголосив, що Лондон передасть Україні креслення далекобійних ракет Scalp. У відповідь на це рішення російські високопосадовці звинуватили Велику Британію та інших союзників України в небезпечній грі з вогнем.

Колишній міністр закордонних справ РФ Андрій Федоров пішов ще далі, публічно заявивши, що не може стовідсотково виключити перспективу проведення напіввійськових акцій проти Британії. Ця відверта заява значно підвищила ймовірність того, що Москва організує масштабні гібридні атаки на європейській території.

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Західні офіційні особи в п’ятницю відреагували на ці випади, наголосивши на необхідності зберігати максимальну пильність щодо гібридних загроз. Водночас вони підкреслили, що Росія наразі не шукає прямої збройної конфронтації з НАТО, хоча ще в червні колишній очільник британського уряду сер Кір Стармер попереджав, що Альянс розглядає можливість нападу РФ уже у 2030 році.

Увесь цей зовнішньополітичний шантаж розгортається на тлі серйозного внутрішнього тиску, з яким стикається режим Путіна всередині країни. Російський диктатор змушений реагувати на руйнівні удари України по російських нафтопереробних заводах, а також на колосальні втрати на полі бою, де щомісячний розрив між кількістю знищених і мобілізованих солдатів сягає шести тисяч осіб.

Нагадаємо, у Польщі забили на сполох після візиту директора ЦРУ до Москви. Сікорський нагадав, що Путін колись вже обіцяв ЦРУ не здійснювати вторгнення до України.

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