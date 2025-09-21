Ядро Землі приховує невідомий елемент: деталі відкриття вчених

Земля / © Pixabay

Вчені зробили новий крок у дослідженні складу внутрішнього ядра Землі, яке досі залишається однією з найбільших наукових загадок.

Про це повідомило видання ScienceAlert.

Ядро, ймовірно, складається переважно із заліза і нікелю. Його температура оцінюється приблизно у 4727 °C. Колись воно було рідким, але з часом почало охолоджуватися і поступово тверднути. Щоб зрозуміти цей процес, учені досліджують як метеорити, так і сейсмічні хвилі від землетрусів. Дані свідчать: ядро приблизно на 10% менш щільне, ніж чисте залізо. Це означає, що крім заліза і нікелю там мають бути й інші елементи.

Автори нового дослідження застосували фізику мінералів, аби змоделювати процес кристалізації ядра. Результати показали: для початку застигання необхідне переохолодження — зниження температури на сотні градусів нижче точки плавлення. Для чистого заліза цей показник становив би близько 1000 °C, що суперечить спостереженням. Додавання кремнію або сірки збільшувало б потребу в охолодженні ще більше.

Вчені зосередили увагу на вуглеці. Виявилося, що якщо його частка становить близько 2,4% маси ядра, то для початку кристалізації достатньо переохолодження приблизно на 420 °C. Якщо вміст вуглецю сягає 3,8%, то показник зменшується до 266 °C. Це значення все ще високе, проте воно узгоджується з сейсмологічними даними.

Результати свідчать, що внутрішнє ядро Землі не може складатися лише з заліза і вуглецю. Науковці вважають, що там має бути й невелика кількість кисню та, ймовірно, кремнію. Це відкриття є важливим кроком у розумінні того, як формувалося ядро планети, як воно почало тверднути і яку роль зіграло в еволюції Землі.

