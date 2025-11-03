ТСН у соціальних мережах

Як 40 атомних бомб: Китай пережив потужний удар із космосу

Учені виявили доказ того, що кратер Цзіньлінь утворився внаслідок падіння астероїда. Вони вважають, що удар астероїда мав глибокий вплив на навколишнє середовище, змінивши ландшафт.

Астероїд

Астероїд / © Associated Press

Учені виявили величезний кратер на півдні Китаю, який утворився внаслідок падіння астероїда 10 тисяч років тому. Унаслідок падіння виділилася енергія, еквівалентна 600 тисяч тонн тротилу.

Дослідження опубліковано в журналі Matter and Radiation at Extremes, пише Interesting Engineering.

Вчені вважають, що удар мав значною мірою вплинути на навколишній простір, змінивши ландшафт, і, ймовірно, зачепивши місцеву екосистему.

Чень Мін, дослідник із Центру передових досліджень науки і технологій високих тисків і співавтор дослідження, пояснив, що внаслідок удару вивільнилася енергія, еквівалентна 600 тисячам тонн тротилу, що можна порівняти з руйнівною силою 40 атомних бомб, скинутих на Хіросіму.

Щоб підтвердити, що кратер утворився внаслідок падіння астероїда, вчені вивчили зразки кварцу з місця на предмет наявності ознак планарної деформації — мікроскопічних скляних пластинок, що утворюються під час руйнування кристалічної решітки під впливом екстремального тиску й температури, які виникають під час удару.

Нагадаємо, NASA раптово обмежило доступ до інформації про астероїд 2025 US6.

