Як Apple удосконалить камеру в iPhone 18: перші подробиці від фахівців

У майбутній лінійці iPhone 18 з’явиться одна з найочікуваніших інновацій

У майбутній лінійці iPhone 18 з’явиться одна з найочікуваніших інновацій — змінна діафрагма камери. Ця технологія дозволить автоматично регулювати отвір об’єктива залежно від рівня освітлення, що покращить якість фото в темряві та зробить денні знімки ще чіткішими.

Про це йдеться на ETNews.

Втім, нововведення буде доступним лише для моделей iPhone 18 Pro та 18 Pro Max.

За інформацією фахівців, компанія Apple уже затвердила технічний проєкт і готується до його реалізації. Виробництвом змінної діафрагми займуться LG Innotek і Foxconn, тоді як постачальниками компонентів — приводів і лінз — стануть Luxshare та Sunny Optical.

Цікаво, що Samsung ще у 2018 році запровадила схожу технологію у Galaxy S9, але згодом відмовилася від неї через збільшену товщину модуля камери та високу вартість. Apple, навпаки, вирішила повернути цю ідею, щоб підкреслити інноваційність серії Pro.

Інсайдери також повідомляють, що перехід на алюмінієвий корпус замість титанових рамок дозволив Apple звільнити більше місця всередині корпусу для складнішої системи камер.

Звичайні версії — iPhone 18 і iPhone 18 Plus — найімовірніше, збережуть нинішню оптику без змінної діафрагми.

Раніше повідомлялося, що Apple змогла знизити собівартість розкладного iPhone завдяки оптимізації виробництва шарнірів.

Тим часом складаний Google Pixel 10 Pro Fold загорівся через коротке замикання батареї. Смартфон провалив і тест на пилозахист.

Так, найсвіжіший складаний смартфон Google Pixel 10 Pro Fold не витримав стандартного тесту на міцність.