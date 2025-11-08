Як білки насправді знаходять усі свої закопані горіхи: вчені розгадали секрет

Білка / © unsplash.com

Реклама

Щороку восени білки завзято готуються до зими, збираючи сотні горіхів та насіння, на які покладаються у холодні місяці. Науковці нарешті дали вичерпну відповідь на популярне запитання: як ці гризуни здатні знаходити свої численні таємні схованки.

Про це пише Popular Science.

Професор Школи морських та екологічних програм Університету Нової Англії Ной Перлут, який очолює дослідження сірих білок розповів, що ці гризуни не використовують одну-єдину стратегію для повернення своїх запасів. За словами науковця, вони застосовують комплекс підходів, де поєднують нюх, зір, спостереження за своїми родичами та розпізнавання запахових міток.

Реклама

«Вони використовують увесь набір інструментів», — зазначив Перлут.

Білка / © Unsplash

Коли настає час відкопувати заховану їжу, просторова пам’ять білок відіграє вирішальну роль. В одному польовому експерименті вчені спробували збити тварин з пантелику: вони створювали фальшиві схованки, які були ідентичні справжнім, і навіть міняли місцями ділянки ґрунту між ними, щоб заплутати білок запахами. Результат був вражаючим: білки майже безпомилково ігнорували підробки і швидко знаходили свої справжні запаси.

Зовсім недавно, у дослідженні 2023 року повідомлялося, що руді білки, які живуть у міському парку, швидко знаходили більшість горіхів, які вони закопали, навіть стикаючись із жорсткою конкуренцією з боку інших білок.

Білки — майстри організації

«Ми зазвичай думаємо, що ці схованки закопані в землю, але уявіть собі, що ви сіра білка і живете в місці, де багато снігу чи льоду. Ви не можете виходити та копати крізь два фути льоду щоразу, коли вам потрібен один жолудь», — зазначив професор Перлут.

Реклама

Натомість білки в холоднішому кліматі зберігають їжу в дуплах дерев та гілках — це ще одне свідчення того, наскільки складними можуть бути їхні ментальні карти.

«Їм доводиться покладатися на те, щоб запам’ятовувати, в яких деревах вони поклали їжу», — зазначив Перлут.

Більшість деревних білок не складають усі свої припаси в одне місце; натомість вони розносять сотні горіхів по великій території. Однак деякі види, як-от руді білки, використовують іншу стратегію: вони воліють робити коморне накопичення — науковий термін, що означає збирання всіх запасів їжі в одну захищену «комору».

Варто врахувати, що середня територія проживання однієї білки досить велика — шість-вісім акрів (приблизно як чотири футбольні поля), і на ній може бути розташовано декілька гнізд, що ускладнює спостереження за всіма схованками.І вони не лише відстежують власні активи; вони також стежать за планами на вечерю всіх інших.

Реклама

«Білки не є «територіальними». Вони спостерігають за поведінкою одна одної у хованках, крадуть їхню їжу, а потім ховають її в інших місцях», — розповів Перлут.

Професор зазначає, що пам’ять білки залишається відмінною близько двох тижнів і може залишатися такою ж до двох місяців.

«Вони також розумно підбирають час для пошуку жолудів. Жолуді з білих дубів швидко проростають, тому білки надають перевагу їх з’їданню, перш ніж повільніше проростають жолуді з червоного дуба», — зауважив профессор.

Без моралі, лише божевілля

Коли настають скрутні часи, багато білок використовують перевірену часом тактику виживання: крадіжку, яку вчені чемно називають «грабіжництвом».

Реклама

По суті, дослідник Перлут стверджує, що білки створюють у своїй свідомості кольорову ментальну карту території: один «колір» позначає місця, де закопані їхні власні горіхи, а інший — схованки, зроблені іншими білками. Таким чином, вони можуть з гілки сканувати землю та запам’ятовувати не лише власні припаси, але й найкращі місця для успішного грабунку.

«Я думаю, що вони схильні намагатися пограбувати, а потім, якщо пограбування не вдається, вони йдуть безпосередньо до власного сховища», — зазначив науковець.

Хоча білки навмисно не діляться їжею, вони рідко карають одна одну за випадкові крадіжки жолудів. Проте, деякі маніпуляції з боку білки є законною грою: гризун може імітувати закопування горіха, який насправді все ще захований у неї в роті — обман, призначений для того, щоб ввести в оману будь-кого, хто спостерігає.

За словами науковця цієї системи взаємних крадіжок зазвичай достатньо, щоб підтримувати мир серед білок. Вона настільки ефективна, що забезпечує їм більшу частину часу спокійне життя.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.